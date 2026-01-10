"No suma a la institución": el duro comunicado de un vocal tras la rescisión de Acosta y la réplica del club
Williams Fanlo se desligó de la decisión de cortar el vínculo con el capitán y cuestionó conductas dirigenciales que "afectan el crecimiento institucional". Desde la CD aseguraron que es una opinión personal y recordaron que el volante, de 38 años, no iba a ser tenido en cuenta por el DT.
La desvinculación de Guillermo “Bebe” Acosta del plantel profesional de Atlético Tucumán generó repercusiones inmediatas en el ámbito institucional. Tras confirmarse la noticia, Williams Fanlo, vocal titular del club, publicó un comunicado en sus redes sociales en el que expresó su formal “negativa respecto de la salida del jugador”.
En su descargo, el dirigente se distanció de la medida tomada, argumentando cuestiones de procedimiento interno derivadas de la normativa vigente. Fanlo explicó que, “a partir de la última modificación estatutaria, los roles de la comisión cirectiva se encuentran claramente delimitados”. En ese sentido, señaló que la decisión de interrumpir el vínculo con el capitán estuvo ligada “exclusivamente a quienes actúan dentro de ese marco”, aclarando que dicha determinación “excede a muchos otros directivos de la institución”, quienes no habrían tenido injerencia en el desenlace.
En cuanto a los motivos de su postura, el vocal fundamentó su negativa basándose, “en primer lugar, en la persona del jugador”. Destacó su “indiscutible sentido de pertenencia” y su “vocación formadora hacia los jugadores en crecimiento dentro de nuestro club”.
El directivo también se refirió al contexto institucional con una crítica hacia la gestión interna. Si bien aclaró que no opinaría sobre las causas puntuales de la salida y reconoció que “todos cometemos errores”, consideró que “esta acción no suma a la institución”. Fanlo cerró su mensaje trazando un contraste con los valores que destacó en el jugador, al cuestionar ciertas conductas de la dirigencia que, a su criterio, son “carentes de sentido de pertenencia” y “continúan desde hace tiempo en el club tomando decisiones, repitiendo errores y afectando el crecimiento institucional”.
Ante este escenario, LA GACETA consultó con otras fuentes dirigenciales para conocer la otra campana sobre lo ocurrido. Respondieron que Fanlo es un directivo opositor, que puede dar su opinión sobre un jugador y su salida. Además, recordaron que se trata de un jugador que el DT no iba a tener en cuenta, y que ya cumplió 38 años.
La novela de Atlético con el “Bebe” parecía haber llegado a su fin con la firma, pero este quiebre interno sugiere que a la historia aún le restan algunos capítulos.