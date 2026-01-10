"No suma a la institución": el duro comunicado de un vocal tras la rescisión de Acosta y la réplica del club

En su descargo, el dirigente se distanció de la medida tomada, argumentando cuestiones de procedimiento interno derivadas de la normativa vigente. Fanlo explicó que, “a partir de la última modificación estatutaria, los roles de la comisión cirectiva se encuentran claramente delimitados”. En ese sentido, señaló que la decisión de interrumpir el vínculo con el capitán estuvo ligada “exclusivamente a quienes actúan dentro de ese marco”, aclarando que dicha determinación “excede a muchos otros directivos de la institución”, quienes no habrían tenido injerencia en el desenlace.