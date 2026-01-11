Secciones
Los orígenes de una entidad altruistapor antonomasia
El correntino Teodoro Meyer se radicó en Tucumán y fundó la organización ambientalista el 12 de enero de 1956

La actual comisión directiva de la Sociedad Amigos del Árbol de Tucumán (SAAT) está integrada, entre otros, por Raimundo Pedro Buiatti (ocupa la presidencia), Nora de Marco (es la vicepresidente), Ana Levy (secretaria), Rosa Campos (tesorera), Guillermo Olivera, Patricia Berenbreuker y Matías Mocoroa (cargos de vocales).

De la entidad formaron parte múltiples ciudadanos ilustres de la provincia; entre muchos otros figuran en sus actas Agustín Campero Alvarado, Eduardo Sacriste, Carlos Niepagen, Juan B. Terán, Orlando Bravo, Ramón López Zigarán, Florencio Aceñolaza, Jorge Wyngaard, Roberto Merlo y Juan Manuel Chaler.

Su fundador fue Teodoro Meyer, un hijo de inmigrantes alemanes que nació en Pehuajó, Corrientes, el 11 de diciembre de 1910. Su formación como botánico fue netamente autodidacta. Se desempeñó como profesor de esta disciplina en las universidades de Córdoba y de Tucumán, y en otros países, como Ecuador y Perú. En 1956 fundó en la SAAT, y la condujo en varias ocasiones. En opinión de personas que lo conocieron, creó esta organización porque su espíritu amante de las cosas de la naturaleza no podía quedar indiferente ante la destruccón y la explotación irracional de nuestras especies forestales.

