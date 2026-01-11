Una oportunidad que el país no puede desaprovechar

Tras más de un cuarto de siglo de negociaciones intermitentes, marchas y contramarchas políticas, la Unión Europea dio finalmente luz verde al acuerdo de libre comercio con el Mercosur. Estamos frente a uno de los entendimientos comerciales más relevantes de los últimos tiempos y, sin exagerar, ante una oportunidad estratégica que la Argentina no puede darse el lujo de desperdiciar. El pacto se firmará el 17 de este mes en Asunción e implica la creación de una zona de libre comercio con más de 700 millones de consumidores y un Producto Bruto Interno combinado de 21,3 billones de dólares.