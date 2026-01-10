Scaloni toma nota: sábado de goles argentinos en Europa

Por último, el día cerró en Francia con la confirmación de Joaquín Panichelli. El delantero del Racing de Estrasburgo anotó su 12º tanto en la temporada tras un centro preciso de Valentín Barco, una sociedad que ya sale de memoria en la el fútbol galo. El ex River es el segundo argentino con más tantos en Europa esta temporada, solamente por detrás de Lautaro Martínez.