Scaloni toma nota: sábado de goles argentinos en Europa
Matías Soulé, Emiliano Buendía, Giovani Lo Celso y Joaquín Panichelli fueron protagonistas de una jornada ideal en el Viejo Continente. Con gritos en Italia, Inglaterra, España y Francia, la competencia por un lugar en la Selección se encuentra al rojo vivo.
Ya en la recta final de cara a la conformación de las listas para el Mundial 2026, los jugadores argentinos siguen haciendo todo lo posible para llamar la atención de Lionel Scaloni. Cuatro futbolistas convirtieron en los triunfos de sus equipos y le siguen metiendo presión al DT de la Selección.
La acción comenzó en Italia, donde Matías Soulé destrabó un encuentro complicado con una gran definición, en la victoria 2 a 0 de la Roma frente al Sassuolo. Casi en simultáneo, por la FA Cup de Inglaterra, Emiliano Buendía aportó su cuota goleadora para el Aston Villa. Con "Dibu" Martínez en el banco, fue el atacante quien terminó siendo figura y dándole el triunfo a los "Villanos" frente al Nottingham Forest.
En España, la noticia volvió a pasar por los pies de Giovani Lo Celso. El rosarino sigue siendo el eje del Betis y hoy le sumó llegada al gol a su habitual visión de juego. "Gio" atraviesa un presente de mayor regularidad en La Liga, y los rumores sobre un cambio de aires comienzan a disiparse.
Por último, el día cerró en Francia con la confirmación de Joaquín Panichelli. El delantero del Racing de Estrasburgo anotó su 12º tanto en la temporada tras un centro preciso de Valentín Barco, una sociedad que ya sale de memoria en la el fútbol galo. El ex River es el segundo argentino con más tantos en Europa esta temporada, solamente por detrás de Lautaro Martínez.