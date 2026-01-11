Los lejanos orígenes de la empanada tucumana

Mi padre, tucumano de alma y acento, me enseñó una verdad que para él era dogma: la empanada había nacido allí, y eso explicaba su inigualable exquisitez. Con la convicción de un apóstol y el orgullo del buen chef que era, me inculcó la fe en nuestro Tucumán como ombligo culinario de la República. Según su catecismo, las versiones salteñas, santiagueñas o catamarqueñas no eran sino imitaciones orbitales, modestos satélites girando alrededor del sol tucumano. Según las enseñanzas de mi padre, la empanada era una creación del centro del universo, es decir, nuestro Tucumán. Cada mordisco debía tener su geografía, su acento, su textura moral; y en ella estaba el nuestro. El halago al sabor de la empanada de nuestros vecinos debía ser, en todo caso, un gesto de cortesía, no una concesión.