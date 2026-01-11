El Martín Fierro como modelo de país

Sabemos que los tres libros fundacionales de la literatura argentina (El matadero, de Esteban Echeverría, Facundo, de Sarmiento, y Martín Fierro, de José Hernández) están atravesados por la violencia. En El matadero, la escena final de la vejación; en el Facundo, ya desde el planteo de su título, civilización y (o) barbarie; en el Martín Fierro, las duras peripecias que le toca vivir al protagonista tierra adentro, impulsadas por el Estado mismo, ya sea en la figura de la policía o del juez. La génesis de esos libros es política. Unitarios y federales, quién entra y quién queda afuera de un modelo, las vicisitudes de la campaña frente a la comodidad de la ciudad puerto.