Conexión argentina en Francia: Barco y Panichelli brillaron en la goleada del Estrasburgo

La fórmula argentina volvió a dar frutos en el Viejo Continente. En una tarde inspirada, el Racing de Estrasburgo no tuvo piedad ante el Avranches y lo aplastó por 6-0 como visitante, sellando su pasaje a los octavos de final de la Copa de Francia. El camino a la victoria se abrió gracias a la sociedad compuesta por Valentín Barco y Joaquín Panichelli.