Conexión argentina en Francia: Barco y Panichelli brillaron en la goleada del Estrasburgo

El lateral asistió al delantero en el 6-0 de su equipo por la Copa de Francia. Con un gran presente y números que asombran, los jóvenes argentinos buscan meterse en la consideración de Lionel Scaloni para la lista definitiva del Mundial 2026.

Hace 26 Min

La fórmula argentina volvió a dar frutos en el Viejo Continente. En una tarde inspirada, el Racing de Estrasburgo no tuvo piedad ante el Avranches y lo aplastó por 6-0 como visitante, sellando su pasaje a los octavos de final de la Copa de Francia. El camino a la victoria se abrió gracias a la sociedad compuesta por Valentín Barco y Joaquín Panichelli.

Corrían 13 minutos del primer tiempo cuando el "Colo" Barco, lanzó un centro quirúrgico desde la banda izquierda. El envío encontró la cabeza de Panichelli, quien conectó con potencia para firmar el 1-0 parcial.

Para el delantero de 23 años, este tanto representa su 12ª conquista en 25 partidos durante la presente temporada. El festival de goles lo completaron el paraguayo Julio Enciso con un doblete, Diego Moreira, Martial Godo y Sebastian Nanasi.

Más allá del resultado, el nivel que vienen exhibiendo ambos futbolistas en la elite francesa enciende una luz de esperanza de cara a la Copa del Mundo 2026. Con el recambio generacional siempre en marcha, tanto Barco como Panichelli están haciendo méritos para entrar en la consideración de Lionel Scaloni.

En el caso del ex Boca, el lateral izquierdo aparece como uno de los puestos donde la "Scaloneta" necesita recambio, a pesar de que el elenco francés el "Colo" juega como volante central. Por el lado del delantero surgido en River, su chance pasa por la posible decisión de Scaloni de llevar un tercer '9', para acompañar a Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

