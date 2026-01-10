Cartas de lectores III: crisis en Venezuela II

La vida te da sorpresas, que ya no son sorpresas, pues el tiempo al pasar recoge lo que ya no es nuevo. Entonces aparece el “Gran guerrero libertador”. ¿Qué trae en su mochila? El poder de las armas. latrocinio para las riquezas naturales del lugar, derramamiento de sangre, dolor, muchas tristezas y destrucción… América del Sur avasallada, total los negritos habitantes no son de sus interés. Al contrario, no pueden tener las riquezas que ellos necesitan. Ellos afirman con desdén: “¡sudamericanos… no existen! Ustedes me interesan el mayor de los bledos”. Imperdonable situación, que raya lo inaudito en la historia de los pueblos del mundo.