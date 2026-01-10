Cartas de lectores II: crisis en Venezuela

Aún conmovido por el secuestro de un presidente latinoamericano y su esposa, por parte de fuerzas de otro país y respondiendo a las órdenes vertidas por un presidente de otra nación, leo la opinión de nuestro Gobernador apoyando este criminal accionar estadounidense, contrario a las bases fundacionales del Derecho Internacional. Entonces recuerdo al primer Presidente argentino elegido por el voto popular, Hipólito Yrigoyen, y su frase: “los hombres son sagrados para los hombres y los pueblos para los pueblos”, una declaración fundamental de su doctrina que defendía la soberanía de cada nación y la autodeterminación de los pueblos. Alejado de toda tilinguería y sumisión propia de una colonia, se lo dijo al presidente estadounidense Herbert Hoover en 1930, mediante un famoso telegrama, criticando la ocupación de República Dominicana, rechazando la intervención extranjera y abogando por la no injerencia entre naciones. Para cerrar, ratificaba que Argentina no se aliaba con nadie “sino con todos, por el bien de todos”, promoviendo la solidaridad internacional.
Javier Ernesto Guardia Bosñak
Barrio 220 Viviendas - Tafí Viejo
Las cartas para esta sección deben tener un máximo de 200 palabras, en caso contrario serán sintetizadas. Deberán ser entregadas en Mendoza 654 o en cualquiera de nuestras corresponsalías haciendo constar nombre y domicilio del remitente. El portador deberá concurrir con su documento de identidad. También podrán ser enviadas por e-mail a: cartasaldirector@lagaceta.com.ar, consignando domicilio real y N° de teléfono y de documento de identidad. LA GACETA se reserva el derecho de publicación.