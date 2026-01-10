Cartas de lectores II: crisis en Venezuela

Aún conmovido por el secuestro de un presidente latinoamericano y su esposa, por parte de fuerzas de otro país y respondiendo a las órdenes vertidas por un presidente de otra nación, leo la opinión de nuestro Gobernador apoyando este criminal accionar estadounidense, contrario a las bases fundacionales del Derecho Internacional. Entonces recuerdo al primer Presidente argentino elegido por el voto popular, Hipólito Yrigoyen, y su frase: “los hombres son sagrados para los hombres y los pueblos para los pueblos”, una declaración fundamental de su doctrina que defendía la soberanía de cada nación y la autodeterminación de los pueblos. Alejado de toda tilinguería y sumisión propia de una colonia, se lo dijo al presidente estadounidense Herbert Hoover en 1930, mediante un famoso telegrama, criticando la ocupación de República Dominicana, rechazando la intervención extranjera y abogando por la no injerencia entre naciones. Para cerrar, ratificaba que Argentina no se aliaba con nadie “sino con todos, por el bien de todos”, promoviendo la solidaridad internacional.