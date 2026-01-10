Secciones
Milei: “Maduro contaminó al continente con espías”

El mandatario dijo que Estados Unidos liberó a Venezuela.

Hace 2 Hs

El presidente Javier Milei destacó que en América latina “pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI”, al afirmar que “la gente está descubriendo que la pátina buenista es una farsa”. “No es ni más ni menos que un relato sensiblero, mentiroso, engañoso, para que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población, si en todos los lugares donde se aplica es un fracaso...”, expresó en una entrevista con CNN en Español.

Consultado por el periodista Andrés Oppenheimer sobre si avanzará en la conformación de un bloque regional de gobiernos de derecha, dijo que “sin dudas” y agregó que está trabajando activamente para eso. “Todavía no le pusimos nombre, pero ya hay un grupo de 10 países que estamos trabajando y que vamos a seguir avanzando”, agregó, y detalló que se trata de un trabajo que está llevando a cabo el canciller Pablo Quirno.

Milei sostuvo: “el régimen de (Nicolás) Maduro es a América latina hoy, lo que fue Cuba, el castrismo en los 70. Básicamente el socialismo del siglo XXI intenta instalar el comunismo desde la vía democrática, pero por la propia dinámica que llevan estos regímenes, terminan en situaciones totalitarias”, añadió. De esta manera, el jefe de Estado mantuvo su alineamiento con su par estadounidense Donald Trump, tras la captura ordenada por la Casa Blanca contra el ex mandatario venezolano.

Al respecto, Milei argumentó: “en el caso de Maduro, es un dictador y está vinculado al narcotráfico y además ha contaminado el continente con espías, con actos subversivos que han trabajado en contra de gobiernos con signos distintos al socialismo del siglo XXI. Por eso también países alineados con el socialismo del siglo XXI, que son financiados por este narcoterrorista asesino, después no lo quieren condenar”.

Contra Maduro

Milei dijo además estar de acuerdo con que Estados Unidos avance sobre Venezuela, y añadió: “si necesitan de mi apoyo lo va a tener porque es un régimen dictatorial narcoterrorista que ha infectado a todo el continente, inyectando dinero para generar problemas en todos aquellos gobiernos que no responden al socialismo del siglo XXI. Más claro, échele agua”.

Según el mandatario, el régimen venezolano ha perdido legitimidad al desconocer los resultados electorales y mantenerse en el poder gracias al respaldo de las Fuerzas Armadas.

Consultado sobre la posibilidad de apoyar una acción militar en el país caribeño, Milei respondió: “absolutamente. No lo llamaría invasión, lo llamaría liberación”. Además, insistió en que el régimen de Maduro está vinculado al narcotráfico y que ha desplegado espías y actos subversivos en la región para desestabilizar gobiernos contrarios a su ideología. “Estoy dispuesto a dar la batalla por la libertad en todo el mundo”, enfatizó.

Cuando Oppenheimer le preguntó por el tipo de apoyo que podría ofrecer Argentina ante una eventual operación internacional, Milei respondió: “el que me requieran”, y aclaró que hasta el momento no ha recibido pedido formal alguno, pero que evaluará las opciones si se presentan.

Con China

También reafirmó que su gobierno tiene una muy buena relación comercial con China. “Nosotros tenemos que tratar de comercializar con todos los países del mundo, y todos aquellos que quieran comercializar con nosotros, bienvenidos -sostuvo-. En ese sentido, China es un gran socio comercial”.

