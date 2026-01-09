Secciones
¿Fin de semana aguado? Qué días y en qué horarios habrá tormentas en Tucumán

Aunque el viernes trajo un alivio temporario, el pronóstico extendido anuncia el regreso del calor extremo y condiciones climáticas inestables para los próximos siete días en Tucumán.

¿Fin de semana aguado? Qué días y en qué horarios habrá tormentas en Tucumán Foto: Analía Jaramillo/LA GACETA
Hace 1 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya emitió sus pronósticos para los próximos siete días. Este viernes amaneció con una temperatura más baja de lo habitual para esta época del año. El termómetro registró 17 °C de mínima esta madrugada y, aunque el cielo parece haberse despejado parcialmente, se espera que la máxima ronde los 24 °C. Pero las precipitaciones no desaparecerán en esta jornada.

Según anunció el SMN, por la tarde habrá entre un 10 y un 40% de probabilidad de precipitaciones en forma de tormentas aisladas. También habrá vientos de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Por la noche se esperan tormentas aisladas nuevamente –con probabilidad de precipitación de entre 40 y 70%–, aunque el pronóstico no reviste una intensidad tal como para declarar un estado de alerta.

Tormentas y calor el fin de semana en Tucumán

Las temperaturas bajas de este viernes no se extenderán por demasiado tiempo, ya que durante la mañana del sábado comenzarán a ascender nuevamente hasta ubicarse cerca del promedio del verano tucumano. Las precipitaciones aparecerán por la madrugada, momento en que la temperatura estará cerca de los 20 °C.

Por la mañana del sábado el cielo estará mayormente nublado y, por la tarde, regresarán las tormentas. La temperatura máxima llegará a los 34 °C. Quienes tengan planes por la noche podrán salir tranquilos porque para este momento del día la temperatura bajará nuevamente alrededor de 10 °C y el cielo estará mayormente nublado, pero no se pronosticaron lluvias para este horario.

El domingo 11 de enero el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada, pero el calor se hará sentir. La temperatura mínima será de 22 °C y la máxima de 35 °C. Habrá vientos leves por la madrugada y la mañana, de hasta 12 kilómetros por hora, que se incrementarán por la tarde/noche, alcanzando hasta los 22 kilómetros por hora.

Según el pronóstico del SMN, las precipitaciones regresarán el lunes por la tarde y, otra vez, el martes por la tarde. Todos los días de la semana próxima la temperatura superará los 30 °C. El martes, 34 °C; el miércoles, 35 °C; y el jueves, 32 °C.

