¿Fin de semana aguado? Qué días y en qué horarios habrá tormentas en Tucumán

Según anunció el SMN, por la tarde habrá entre un 10 y un 40% de probabilidad de precipitaciones en forma de tormentas aisladas. También habrá vientos de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Por la noche se esperan tormentas aisladas nuevamente –con probabilidad de precipitación de entre 40 y 70%–, aunque el pronóstico no reviste una intensidad tal como para declarar un estado de alerta.