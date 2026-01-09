Secciones
Tarucas Rugby anunció a Dongfeng AGN como su nuevo Main Sponsor

El acuerdo refuerza el proyecto profesional de la franquicia del Norte argentino y marca un nuevo paso en su consolidación institucional y deportiva dentro de la región.

Hace 2 Hs

Tarucas Rugby confirmó a Dongfeng AGN como Main Sponsor de la franquicia, en el marco de un acuerdo comercial que apunta a fortalecer el desarrollo del rugby profesional en el Norte argentino y a consolidar el crecimiento institucional del equipo dentro del Súper Rugby Américas.

La alianza representa un respaldo clave para la estructura de la franquicia, tanto desde lo económico como desde lo estratégico, y refuerza el modelo de gestión que Tarucas viene construyendo desde su ingreso al rugby profesional continental.

Dongfeng AGN es la representación regional de Dongfeng Automobile Co., Ltd., uno de los grupos automotrices más importantes de China.El acuerdo como Main Sponsor representa un paso clave para Tarucas Rugby, no solo por el respaldo económico, sino también por el valor simbólico de asociar su proyecto deportivo a una marca de alcance global..

