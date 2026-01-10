Secciones
¿Queres estudiar afuera en 2026? Hungría habilita nueva convocatoria

La convocatoria internacional Stipendium Hungaricum habilitó el último plazo de inscripción hasta el 15 de enero para que jóvenes accedan a estudios gratuitos de grado, posgrado y cursos preparatorios en Hungría.

¿Queres estudiar afuera en 2026? Hungría habilita nueva convocatoria Foto: Biblioteca Universitaria ELTE
Hace 2 Hs

El gobierno de Hungría lanzó una nueva edición del programa Stipendium Hungaricum, una de las becas internacionales más amplias de la región para estudiantes extranjeros. La propuesta incluye cobertura total de matrícula, alojamiento, seguro médico y un estipendio mensual para manutención.

La convocatoria ya está disponible para jóvenes de países socios, entre ellos Argentina. La iniciativa apunta a facilitar la movilidad académica y fomentar la formación en instituciones húngaras reconocidas por su excelencia educativa.

El programa contempla opciones para quienes buscan iniciar una carrera, continuar estudios avanzados o sumar cursos de nivelación antes de ingresar al sistema universitario europeo.

Qué se puede estudiar

La beca ofrece cupos en cinco formatos académicos:

- Licenciatura

- Maestría

- Maestría integrada (un solo ciclo)

- Programas sin titulación (como cursos preparatorios)

- Cursos de formación especializada de posgrado

Estas alternativas permiten que jóvenes con distintos perfiles y trayectorias encuentren una ruta acorde a su etapa formativa.

Quiénes pueden postularse

La convocatoria está destinada a ciudadanos de países socios, y Argentina forma parte del programa. Entre los requisitos principales se encuentran:

- No poseer ciudadanía húngara

- Ser nominado por la autoridad responsable del país socio

- Cumplir los criterios mínimos de idioma exigidos por la institución de destino

- Presentar la documentación básica solicitada

Cada universidad tiene requisitos propios, por lo que se recomienda revisar las condiciones específicas del programa académico elegido.

Qué cubre la beca

La financiación se destaca por su amplitud. Incluye:

- Educación gratuita

- Estipendio mensual de 43.700 HUF para gastos de manutención, aproximadamente 131 dólares.

- Contribución para alojamiento: plaza gratuita en residencia o 40.000 HUF mensuales, aproximadamente 120 dólares.

- Seguro médico

Esto reduce la carga económica y facilita que más jóvenes puedan acceder a una experiencia académica internacional.

Plazos e información

La fecha límite de inscripción es el 15 de enero de 2026. Para consultas, la Dirección de Proyectos y Operaciones de la SERIE habilitó el correo dpyoserie@gmail.com

