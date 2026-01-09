Revolucionario: Flamengo transmitirá gratis todos sus partidos de local

Tras un 2025 inolvidable marcado por la hegemonía en el continente, el 2026 comenzó con una noticia de igual impacto para los millones de seguidores de Flamengo. El "Mengão" confirmó a través de sus canales oficiales una modalidad inédita para la televisación de sus compromisos.



La institución emitirá sin costo todos los encuentros del torneo estadual y los 19 duelos que dispute como local en el Brasileirão. Si bien la pequeña "trampa" es que la señal no estará disponible dentro de Brasil, la dirigencia carioca explicó que la apuesta busca consolidar su marca a nivel global. "Flamengo da un paso más para fortalecer su internacionalización. El nuevo modelo sustituye al formato tradicional de pay-per-view y hace que los contenidos sean accesibles en todo el planeta", destacó el club en su comunicado.



El servicio contará con relatos en portugués y español. El estreno será este domingo 11 de enero a las 18:00 (hora argentina), cuando el "Rubro-Negro" se enfrente a Portuguesa por el Campeonato Carioca. En cuanto a la Serie A, la primera transmisión será el 4 de febrero frente a Inter de Porto Alegre.