Secciones
DeportesFútbol

Revolucionario: Flamengo transmitirá gratis todos sus partidos de local

El vigente campeón de América anunció su nueva política de difusión: emitirá de forma libre el Campeonato Carioca y el Brasileirão para todo el mundo, a excepción del territorio brasileño.

CELEBRAN. Los hinchas de Flamengo que viven en el exterior de Brasil podrán seguir de forma gratuita los partidos de su equipo. CELEBRAN. Los hinchas de Flamengo que viven en el exterior de Brasil podrán seguir de forma gratuita los partidos de su equipo.
Hace 1 Hs

Tras un 2025 inolvidable marcado por la hegemonía en el continente, el 2026 comenzó con una noticia de igual impacto para los millones de seguidores de Flamengo. El "Mengão" confirmó a través de sus canales oficiales una modalidad inédita para la televisación de sus compromisos.

La institución emitirá sin costo todos los encuentros del torneo estadual y los 19 duelos que dispute como local en el Brasileirão. Si bien la pequeña "trampa" es que la señal no estará disponible dentro de Brasil, la dirigencia carioca explicó que la apuesta busca consolidar su marca a nivel global. "Flamengo da un paso más para fortalecer su internacionalización. El nuevo modelo sustituye al formato tradicional de pay-per-view y hace que los contenidos sean accesibles en todo el planeta", destacó el club en su comunicado.

El servicio contará con relatos en portugués y español. El estreno será este domingo 11 de enero a las 18:00 (hora argentina), cuando el "Rubro-Negro" se enfrente a Portuguesa por el Campeonato Carioca. En cuanto a la Serie A, la primera transmisión será el 4 de febrero frente a Inter de Porto Alegre.

Temas BrasilRío de JaneiroBrasileirao Clube de Regatas do Flamengo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
River cerró un refuerzo clave: acuerdo total con Flamengo para la llegada de Matías Viña

River cerró un refuerzo clave: acuerdo total con Flamengo para la llegada de Matías Viña

Matías Viña está al caer y River Plate ultima detalles con Flamengo

Matías Viña está al caer y River Plate ultima detalles con Flamengo

Un club brasileño concretó la compra más cara de la historia del fútbol sudamericano

Un club brasileño concretó la compra más cara de la historia del fútbol sudamericano

Luis Advíncula rescindió su contrato con Boca y ya definió su nuevo destino

Luis Advíncula rescindió su contrato con Boca y ya definió su nuevo destino

Marcelo Gallardo quiere llevarse al defensor de un grande del fútbol argentino

Marcelo Gallardo quiere llevarse al defensor de un grande del fútbol argentino

Lo más popular
Un policía sufrió el robo de su mochila mientras vigilaba barrio Norte
1

Un policía sufrió el robo de su mochila mientras vigilaba barrio Norte

Guillermo Acosta rescindió contrato con Atlético Tucumán y es jugador libre: dónde sigue su carrera
2

Guillermo Acosta rescindió contrato con Atlético Tucumán y es jugador libre: dónde sigue su carrera

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo
3

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Acusan a un joven por organizar picadas clandestinas en Lomas de Tafí
4

Acusan a un joven por organizar picadas clandestinas en Lomas de Tafí

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua
5

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua

La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur luego de 25 años de negociaciones
6

La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur luego de 25 años de negociaciones

Más Noticias
Guillermo Acosta rescindió contrato con Atlético Tucumán y es jugador libre: dónde sigue su carrera

Guillermo Acosta rescindió contrato con Atlético Tucumán y es jugador libre: dónde sigue su carrera

Fue sparring en la era Bielsa, volvió a la provincia por obligación y encontró su lugar en Graneros

Fue sparring en la era Bielsa, volvió a la provincia por obligación y encontró su lugar en Graneros

Atlético Tucumán presentó a su sexto refuerzo

Atlético Tucumán presentó a su sexto refuerzo

Buenas noticias para Yllana: San Martín avanza por tres 9 y acelera por un mediocampista

Buenas noticias para Yllana: San Martín avanza por tres "9" y acelera por un mediocampista

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur luego de 25 años de negociaciones

La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur luego de 25 años de negociaciones

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua

Acusan a un joven por organizar picadas clandestinas en Lomas de Tafí

Acusan a un joven por organizar picadas clandestinas en Lomas de Tafí

Comentarios