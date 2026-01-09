La escena más tierna en Tafí del Valle: una yegua ayudó a su cría a bajar un barranco

En el corazón del valle de Tafí, una escena simple logró destacarse por encima de la postal habitual. Una yegua fue captada por las cámaras de LA GACETA mientras acompañaba con paciencia a su cría para descender un pequeño barranco y continuar el camino.
El momento ocurrió entre senderos, árboles y el verde característico de la zona, lo que reflejó el vínculo natural entre ambos animales. Con movimientos lentos y atentos, la madre esperó a su potrillo, guiándolo hasta que logró bajar sin lastimarse.
En las redes sociales de nuestro diario, la imagen despertó ternura y admiración por la tranquilidad del animal y la escena cotidiana que ofrece la vida silvestre en Tafí del Valle.