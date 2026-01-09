Secciones
La escena más tierna en Tafí del Valle: una yegua ayudó a su cría a bajar un barranco

La madre esperó a su potrillo, guiándolo sin lastimarse. El momento fue captado por LA GACETA.

Hace 1 Hs

En el corazón del valle de Tafí, una escena simple logró destacarse por encima de la postal habitual. Una yegua fue captada por las cámaras de LA GACETA mientras acompañaba con paciencia a su cría para descender un pequeño barranco y continuar el camino.

El momento ocurrió entre senderos, árboles y el verde característico de la zona, lo que reflejó el vínculo natural entre ambos animales. Con movimientos lentos y atentos, la madre esperó a su potrillo, guiándolo hasta que logró bajar sin lastimarse.

En las redes sociales de nuestro diario, la imagen despertó ternura y admiración por la tranquilidad del animal y la escena cotidiana que ofrece la vida silvestre en Tafí del Valle.

