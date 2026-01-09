Thiago Almada, cerca de volver a Brasil: Palmeiras ofertó por él

La trayectoria de Thiago Almada está a punto de sumar un nuevo capítulo. Su estadía en el Atlético de Madrid no tuvo el brillo esperado: ante la falta de continuidad bajo el mando de Diego Simeone y la cercanía de la Copa del Mundo, el mediocampista está decidido a buscar un destino que le garantice titularidad.
En lo que va de la temporada, el ex Vélez disputó 16 partidos oficiales, acumulando apenas 587 minutos en cancha. Con solo dos goles y una asistencia, sus estadísticas reflejan un rol secundario que empieza a preocupar al cuerpo técnico de la Selección.
Ante este panorama, el que movió primero las fichas es Palmeiras. El "Verdão" presentó un ofrecimiento formal de 12 millones de euros por el 50% de la ficha del campeón del mundo.
Almada dejó un recuerdo imborrable en el país vecino tras su paso por el "Fogão", donde fue el estandarte en la obtención del Brasileirão y la Copa Libertadores 2024. Un retorno con estatus de figura asoma como la oportunidad ideal para relanzar su nivel de cara a la cita mundialista.