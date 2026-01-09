Secciones
River ofertó formalmente por Maher Carrizo y hay optimismo

La entidad de Núñez pisó el acelerador y presentó una propuesta de 6,5 millones de dólares por la mitad del pase del mediocampista.

CERCA. El mediocampista de la Selección sub 20 podría ser el cuarto refuerzo para River.
Hace 1 Hs

Lo que hasta hace unos días era un rumor, tomó forma y parece estar muy cerca de concretarse. La dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo ofreció a sus pares de Vélez 6,5 millones de dólares a cambio de la mitad del 50% de la ficha de Maher Carrizo. El volante había sido sondeado el año pasado por el "Millonario", pero las autoridades del "Fortín" le habían cerrado la puerta.

Hoy las circunstancias son distintas. La falta de competencia internacional para Vélez en este 2026 ajustó el margen económico del club, lo que vuelve muy atractiva la posibilidad de aceptar el ingreso por Carrizo para sanear las arcas.

Además del importante desembolso inicial, el hecho de que Vélez conserve la mitad de la ficha de una de sus grandes promesas genera mayor flexibilidad en las oficinas del Amalfitani. La idea de una futura venta al exterior seduce a ambas partes.

Por el lado del jugador, el juvenil ya dio el visto bueno para mudar sus goles a Núñez, aunque su entorno sigue de cerca posibles sondeos desde Europa, que hoy aparecen como la principal amenaza para River. De no mediar un imprevisto desde el "Viejo Continente", el acuerdo llegaría a buen puerto.

Hasta el momento, Marcelo Gallardo ya cuenta con tres caras nuevas para reforzar el plantel: Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña.

Regional Amateur: Tucumán Central ultima detalles para ir en busca de la final

Regional Amateur: Tucumán Central ultima detalles para ir en busca de la final

