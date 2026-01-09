River ofertó formalmente por Maher Carrizo y hay optimismo

Lo que hasta hace unos días era un rumor, tomó forma y parece estar muy cerca de concretarse. La dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo ofreció a sus pares de Vélez 6,5 millones de dólares a cambio de la mitad del 50% de la ficha de Maher Carrizo. El volante había sido sondeado el año pasado por el "Millonario", pero las autoridades del "Fortín" le habían cerrado la puerta.