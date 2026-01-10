Trabajo en Argentina: estos son los puestos con más salida laboral en 2026

Aunque el mercado laboral avanza con cautela, 2026 aparece como un año con trabajo concreto para quienes tengan perfiles técnicos, operativos o estratégicos. En un contexto de cambios económicos y tecnológicos, las empresas argentinas están afinando la puntería y concentrando sus búsquedas en roles que impacten de forma directa en la producción, la eficiencia y el crecimiento.