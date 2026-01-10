Secciones
Trabajo en Argentina: estos son los puestos con más salida laboral en 2026

La encuesta de expectativas de empleo de ManpowerGroup destaca que tecnología, energía y perfiles técnicos concentran la mayor demanda de las empresas.

Hace 2 Hs

Aunque el mercado laboral avanza con cautela, 2026 aparece como un año con trabajo concreto para quienes tengan perfiles técnicos, operativos o estratégicos. En un contexto de cambios económicos y tecnológicos, las empresas argentinas están afinando la puntería y concentrando sus búsquedas en roles que impacten de forma directa en la producción, la eficiencia y el crecimiento.

Así lo refleja la última encuesta de expectativas de empleo de ManpowerGroup para el primer trimestre de 2026, que muestra una demanda sostenida en sectores clave y un escenario de optimismo moderado para las nuevas contrataciones, especialmente en áreas técnicas.

Tecnología, energía, producción y perfiles técnicos, los sectores que lideran las búsquedas

El sector de Tecnología vuelve a encabezar el ranking de áreas con mayor dinamismo. La digitalización de procesos y servicios mantiene alta la demanda de talento IT: programadores, especialistas en sistemas, automatización, datos y perfiles digitales siguen siendo de los más buscados por las empresas.

Otro rubro en plena expansión es Energía, especialmente Oil & Gas. El crecimiento de proyectos estratégicos impulsa la necesidad de ingenieros, técnicos y personal altamente calificado, en un sector que combina buenos salarios con estabilidad laboral.

Uno de los datos más claros del relevamiento es el fuerte crecimiento de las búsquedas en producción y operación. La reactivación industrial y manufacturera exige operarios calificados, técnicos en mantenimiento, automatización y procesos productivos cada vez más complejos.

También crece la demanda de ingenieros y técnicos especializados en eficiencia energética, mantenimiento industrial y mejora de procesos, perfiles clave para sostener la competitividad en un mercado cada vez más exigente.

Finanzas, seguros y construcción también repuntan

Las expectativas de contratación son especialmente altas en Finanzas y Seguros, que lideran el ranking de intención de empleo. A estos se suman Construcción y Bienes Raíces, sectores que comienzan a mostrar signos de recuperación tras años de menor actividad.

En contraste, el sector público, salud y servicios sociales registran expectativas más bajas, con menor movimiento en nuevas incorporaciones para el próximo año.

Además de los perfiles técnicos, se mantiene una fuerte demanda de roles comerciales y de ventas, vinculados a estrategias de expansión y apertura de nuevos mercados. Administración y finanzas también ganan protagonismo, en un contexto donde las empresas priorizan el control, la planificación y la eficiencia.

Un dato que llama la atención es el regreso del sector agro entre los más demandados, algo que no aparecía con tanta fuerza en mediciones anteriores y que vuelve a abrir oportunidades para jóvenes vinculados al campo y la industria agroindustrial.

Qué buscan las empresas y qué valoran los jóvenes

En un escenario de salarios ajustados, muchos trabajadores optaron por renegociar condiciones y permanecer en sus puestos. Esto fortaleció esquemas de retribución variable, reconocimiento por desempeño y beneficios no remunerativos. El informe completo está en: manpowergroup.com.ar/investigaciones/EOS_Q1_2026

La flexibilidad laboral se consolidó como un factor clave: para una amplia mayoría de jóvenes, la modalidad híbrida ya es parte del salario y una condición casi indispensable a la hora de elegir empleo.

