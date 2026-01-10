Trabajo en Argentina: estos son los puestos con más salida laboral en 2026

Aunque el mercado laboral avanza con cautela, 2026 aparece como un año con trabajo concreto para quienes tengan perfiles técnicos, operativos o estratégicos. En un contexto de cambios económicos y tecnológicos, las empresas argentinas están afinando la puntería y concentrando sus búsquedas en roles que impacten de forma directa en la producción, la eficiencia y el crecimiento.
Así lo refleja la última encuesta de expectativas de empleo de ManpowerGroup para el primer trimestre de 2026, que muestra una demanda sostenida en sectores clave y un escenario de optimismo moderado para las nuevas contrataciones, especialmente en áreas técnicas.
Tecnología, energía, producción y perfiles técnicos, los sectores que lideran las búsquedas
El sector de Tecnología vuelve a encabezar el ranking de áreas con mayor dinamismo. La digitalización de procesos y servicios mantiene alta la demanda de talento IT: programadores, especialistas en sistemas, automatización, datos y perfiles digitales siguen siendo de los más buscados por las empresas.
Otro rubro en plena expansión es Energía, especialmente Oil & Gas. El crecimiento de proyectos estratégicos impulsa la necesidad de ingenieros, técnicos y personal altamente calificado, en un sector que combina buenos salarios con estabilidad laboral.
Uno de los datos más claros del relevamiento es el fuerte crecimiento de las búsquedas en producción y operación. La reactivación industrial y manufacturera exige operarios calificados, técnicos en mantenimiento, automatización y procesos productivos cada vez más complejos.
También crece la demanda de ingenieros y técnicos especializados en eficiencia energética, mantenimiento industrial y mejora de procesos, perfiles clave para sostener la competitividad en un mercado cada vez más exigente.
Finanzas, seguros y construcción también repuntan
Las expectativas de contratación son especialmente altas en Finanzas y Seguros, que lideran el ranking de intención de empleo. A estos se suman Construcción y Bienes Raíces, sectores que comienzan a mostrar signos de recuperación tras años de menor actividad.
En contraste, el sector público, salud y servicios sociales registran expectativas más bajas, con menor movimiento en nuevas incorporaciones para el próximo año.
Además de los perfiles técnicos, se mantiene una fuerte demanda de roles comerciales y de ventas, vinculados a estrategias de expansión y apertura de nuevos mercados. Administración y finanzas también ganan protagonismo, en un contexto donde las empresas priorizan el control, la planificación y la eficiencia.
Un dato que llama la atención es el regreso del sector agro entre los más demandados, algo que no aparecía con tanta fuerza en mediciones anteriores y que vuelve a abrir oportunidades para jóvenes vinculados al campo y la industria agroindustrial.
Qué buscan las empresas y qué valoran los jóvenes
En un escenario de salarios ajustados, muchos trabajadores optaron por renegociar condiciones y permanecer en sus puestos. Esto fortaleció esquemas de retribución variable, reconocimiento por desempeño y beneficios no remunerativos. El informe completo está en: manpowergroup.com.ar/investigaciones/EOS_Q1_2026
La flexibilidad laboral se consolidó como un factor clave: para una amplia mayoría de jóvenes, la modalidad híbrida ya es parte del salario y una condición casi indispensable a la hora de elegir empleo.