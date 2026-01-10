Sexo y deporte: qué dice la ciencia sobre el impacto en el rendimiento físico

“El cortisol es el protagonista”, explica la experta. Esta hormona está directamente relacionada con el estrés y suele elevarse en contextos de alta exigencia. Una experiencia sexual satisfactoria ayuda a disminuir sus niveles y actúa como un catalizador para la liberación de sustancias asociadas al bienestar, como las endorfinas -responsables de sensaciones de placer y euforia-, la oxitocina -que promueve la conexión y la confianza- y la dopamina, que mejora el estado de ánimo y la motivación.