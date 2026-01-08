“Solo aparecen cuando las cosas van bien”: la frase de "Cuti" Romero contra la CD de Tottenham

“Mis disculpas a todos los fans que nos siguen a todas partes. Somos responsables y yo soy el primero”, comenzó Romero en su publicación, marcando una postura autocrítica. Sin embargo, el tono cambió con el correr de las líneas y la advertencia fue clara: el problema, para el argentino, excede lo futbolístico y apunta a la falta de compromiso institucional en los momentos adversos.