El Banco Central informó que le devolvió al Tesoro de EEUU los U$S 2.500 millones del swap

Bessent sostuvo que la operación representó un beneficio directo para su país y un respaldo estratégico para la región. “Estabilizar a un fuerte aliado estadounidense, y generar decenas de millones en ganancias para los estadounidenses, es un gran logro de la iniciativa ‘América Primero’. Fijar el rumbo para América Latina, con una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero, es sin duda lo mejor para nosotros”, afirmó.