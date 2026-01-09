El Banco Central informó que le devolvió al Tesoro de EEUU los U$S 2.500 millones del swap

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que en diciembre devolvió al Tesoro de los Estados Unidos los U$S 2.500 millones que había utilizado a través del swap de monedas activado antes de las elecciones legislativas de octubre. La operación formó parte del acuerdo de estabilización cambiaria por U$S 20.000 millones firmado entre ambos países, que continúa vigente pese a la cancelación del monto utilizado.
“El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comunica que en diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de estabilización cambiaria por U$S 20.000 millones anunciado el 20 de octubre de 2025”, señaló la entidad en un comunicado oficial.
El BCRA precisó además que “ese acuerdo de estabilización cambiaria establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes”. Desde el Gobierno aclararon que, si bien la Argentina devolvió el total del tramo utilizado, la línea de intercambio de monedas sigue plenamente vigente.
El anuncio coincidió con una jornada clave para las finanzas públicas, en la que el Gobierno logró cancelar vencimientos de bonos por más de U$S 4.200 millones, utilizando fondos provenientes de privatizaciones, compras de dólares en el mercado y un préstamo otorgado por bancos internacionales.
El respaldo de Estados Unidos
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, celebró la devolución del swap y destacó el impacto positivo de la operación. “Me complace anunciar que, como reflejo de su fortalecida posición financiera, Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC) actualmente no tiene pesos”, escribió en su cuenta de X.
Bessent sostuvo que la operación representó un beneficio directo para su país y un respaldo estratégico para la región. “Estabilizar a un fuerte aliado estadounidense, y generar decenas de millones en ganancias para los estadounidenses, es un gran logro de la iniciativa ‘América Primero’. Fijar el rumbo para América Latina, con una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero, es sin duda lo mejor para nosotros”, afirmó.
El funcionario del gobierno de Donald Trump explicó que el Fondo de Estabilización Cambiaria fue utilizado exactamente para el fin para el cual fue creado: asistir a la Argentina en un momento de crisis, con una presión aguda, de corto plazo y urgente sobre el tipo de cambio y la estabilidad financiera.
En esa línea, remarcó que la comunidad internacional -incluido el Fondo Monetario Internacional, a través de su programa vigente- continúa respaldando a la Argentina y sus reformas. Sin embargo, subrayó que “solo Estados Unidos pudo actuar con la rapidez con la que lo hicimos en octubre para preservar la estabilidad del mercado y del tipo de cambio”.
Bessent también enfatizó que el Tesoro norteamericano no registró pérdidas con la operación. “Nuestra nación recibió el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense”, aseguró.
Los términos del swap son confidenciales y los montos se conocen únicamente cuando el BCRA y el Tesoro de EE.UU. publican sus estadísticas oficiales. De esa forma se confirmó que el tramo efectivamente utilizado antes de las elecciones legislativas ascendió a U$S 2.500 millones.
Finalmente, el secretario del Tesoro destacó que, tras la estabilización alcanzada, los mercados de deuda comenzaron a cubrir las necesidades financieras de la Argentina. “El presidente Milei y el ministro de Finanzas, Luis Caputo, están generando un impulso positivo, y anticipamos que continuarán progresando. Esperamos continuar con nuestro entusiasta apoyo al presidente Milei y a la Argentina”, concluyó.