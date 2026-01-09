Fue sparring en la era Bielsa, volvió a la provincia por obligación y encontró su lugar en Graneros

Héctor Luis Gómez conoce Graneros desde adentro. No sólo fue jugador, no sólo es ayudante de campo. Es testigo privilegiado de la transformación de un club que nació sin tribunas, sin vestuarios, que se dio el lujo de disputar competencias federales y se convirtió en uno de los protagonistas del fútbol provincial. Llegó hace 23 años, cuando Eduardo “Lobo” Sáez de Ugarte dirigía al equipo que buscaba volver a la Primera de la Liga Tucumana. Aquella campaña terminaría en el ascenso de 2005 y marcaría para siempre la historia del club, y la de Gómez.