Buenas noticias para Yllana: San Martín avanza por tres "9" y acelera por un mediocampista

El mercado de pases empieza a tomar temperatura en San Martín y los teléfonos no dejan de sonar en Bolívar y Pellegrini. Con varios movimientos ya concretados y otros en pleno desarrollo, la CD y el cuerpo técnico coinciden en que el próximo paso será decisivo: reforzar el frente de ataque, un puesto sensible en los últimos años y que mantiene en vilo al hincha. La búsqueda no es improvisada y apunta a perfiles concretos, con recorrido, gol y conocimiento de torneos largos, mientras también se avanza en la mitad de la cancha para completar una estructura equilibrada.