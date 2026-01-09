Buenas noticias para Yllana: San Martín avanza por tres "9" y acelera por un mediocampista

El mercado de pases empieza a tomar temperatura en San Martín y los teléfonos no dejan de sonar en Bolívar y Pellegrini. Con varios movimientos ya concretados y otros en pleno desarrollo, la CD y el cuerpo técnico coinciden en que el próximo paso será decisivo: reforzar el frente de ataque, un puesto sensible en los últimos años y que mantiene en vilo al hincha. La búsqueda no es improvisada y apunta a perfiles concretos, con recorrido, gol y conocimiento de torneos largos, mientras también se avanza en la mitad de la cancha para completar una estructura equilibrada.
En ese contexto, Facundo Pons, Nicolás Cordero y Matías Vicedo aparecen como las principales alternativas para ocupar el puesto de centrodelantero, mientras que Laureano Rodríguez es el nombre que gana fuerza para reforzar el medio campo. Son negociaciones que avanzan a distinto ritmo, pero que forman parte de una misma planificación deportiva pensada para cubrir vacantes clave y darle al equipo herramientas que le faltaron en temporadas anteriores.
El caso de Pons es el que hoy muestra mayores avances. El delantero de 30 años viene de una última temporada con buenos números repartidos entre Quilmes, Estudiantes de Río Cuarto, Arsenal, Defensores de Belgrano y Deportes Limache de Chile, entre otros. En toda su carrera disputó 159 partidos con 43 goles y cinco asistencias.
Durante la temporada pasada en la Primera Nacional, Pons convirtió siete tantos en 16 jugados con la camiseta del "Dragón". Mientras que a mitad de 2025, el delantero pasó al fútbol chileno en donde sumó nueve goles en 12 encuetros, cifras que vuelven a ponerlo en el radar como un nueve eficaz dentro del área. Por este motivo, también recibió ofertas de Ñublense y La Serena de Chile.
"Tanque" puede aportar presencia física, capacidad para jugar de espaldas y una cuota de gol que San Martín viene necesitando para sostener partidos cerrados.
Una alternativa para el puesto de goleador
Otra alternativa que se analiza es Cordero, atacante de 26 años con formación en Huracán y experiencia reciente en Instituto. En la última temporada en la Liga Profesional, Cordero sumó minutos con un perfil más móvil que el de un centrodelantero clásico, aportando presión, despliegue y la posibilidad de jugar por distintos sectores del ataque. Si bien no llega con cifras elevadas de gol, su versatilidad es uno de los aspectos que el cuerpo técnico valora como complemento ofensivo.
En su carrera disputó 158 partidos y convirtió 17 goles. Su mejor producción se dio en el "Globo", con 14 goles y seis asistencias.
Un nombre que se analizará
En paralelo, también fue ofrecido Vicedo, quien terminó como uno de los goleadores del Federal A. En la última temporada convirtió 14 goles en San Martín de Formosa, consolidándose como el máximo artillero en un torneo exigente. Su potencia y su juego aéreo lo convierten en una opción a considerar, aunque su caso todavía está siendo analizado para determinar si se ajusta al perfil que pretende Andrés Yllana.
El medio campo también suma nombres
Más allá del "9", San Martín no descuida el medio campo y avanza por Laureano Rodríguez, volante que viene de jugar en Almagro. En la última temporada fue habitual titular, superando los 30 partidos oficiales, con un rol marcado por el despliegue, la recuperación y el orden táctico. Rodríguez no se destaca por los goles, pero sí por su regularidad y su capacidad para sostener la intensidad, un atributo clave para equilibrar la zona media. El volante mendocino también tuvo pasos por Independiente Rivadavia y San Martín de Mendoza.
Estas gestiones se suman a los refuerzos ya confirmados -Víctor Salazar, Lucas Diarte, Luciano “Pupi” Ferreyra, Ezequiel Parnisari, Jorge Juárez y Nicolás “Fosa” Ferreyra- y forman parte de un mercado que todavía promete más movimientos. En San Martín saben que resolver el puesto de centrodelantero será determinante y que las próximas horas pueden traer definiciones importantes para terminar de darle forma al plantel.