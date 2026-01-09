Tiene 13 años, es un goleador letal y se entrena en un equipo de la primera división de Paraguay

El fútbol paraguayo vive por estas horas una historia tan sorprendente como inédita. Santiago Benjamín Galeano, un delantero de apenas 13 años, fue promovido por Club Nacional al plantel profesional y ya se entrena junto al primer equipo en la pretemporada 2026, marcando un hito en la historia reciente de la institución.
El anuncio fue realizado por el propio club a través de sus redes sociales, donde destacaron el momento que atraviesa el juvenil. “Cumpliendo un sueño. Con tan solo 13 años, el jugador de la Cantera Tricolor integra el plantel principal de la Academia en la pretemporada”, publicaron, acompañando el mensaje con una imagen que rápidamente se volvió viral.
La escena que más impacto generó fue la del joven atacante entrenando codo a codo con Roque Santa Cruz, una verdadera leyenda del fútbol paraguayo. El experimentado delantero, de 44 años, regresó al club como refuerzo para la temporada 2026 y se convirtió, sin buscarlo, en una referencia inmediata para la nueva joya del Tricolor.
La decisión se enmarca en una política institucional de Nacional que apuesta fuerte por las divisiones formativas. Bajo la conducción técnica de Felipe "Gato" Giménez, el club resolvió integrar a Galeano directamente a la dinámica del plantel superior, convencido de que su crecimiento futbolístico requiere un entorno de máxima exigencia.
Un goleador fuera de lo común
Los números explican por qué Galeano rompió todos los moldes. En la última temporada de formativas, el delantero fue el máximo artillero de la categoría Sub 13: anotó 32 goles en 34 partidos del Torneo Anual, sumó 27 tantos en el Heptagonal Final y agregó cinco más en la Copa de Oro. Registros extraordinarios que aceleraron una decisión tan audaz como simbólica.
Para el juvenil, entrenarse junto a Santa Cruz -quien acumula más de 277 goles en una carrera de más de mil partidos, con pasos por clubes como Bayern Múnich y Manchester City- representa mucho más que una foto: es el inicio de un camino profesional que Nacional espera convertir en una historia grande dentro del fútbol paraguayo.