Nicolás “Fosa” Ferreyra ya firmó y es nuevo refuerzo de San Martín de Tucumán

San Martín de Tucumán continúa avanzando con decisión en el mercado de pases y este jueves confirmó oficialmente la llegada de Nicolás “Fosa” Ferreyra. El defensor central firmó su contrato por la tarde y quedó formalmente vinculado al club, en lo que representa una nueva incorporación para el armado del plantel de cara a la próxima temporada.
La rúbrica se llevó a cabo con la presencia de dirigentes de la institución. En el acto estuvieron Franco Pinello (protesorero), Gerónimo García Mirkin (prosecretario) y el vicepresidente Rafael Ponce de León, quienes acompañaron al futbolista en el cierre formal del acuerdo.
Ferreyra ya había dado el primer paso por la mañana, cuando arribó al complejo “Natalio Mirkin” tras completar la revisión médica. Allí comenzó formalmente su etapa en el “Santo”, se presentó ante el plantel profesional y empezó a adaptarse a la dinámica cotidiana del club.
El zaguero, de 32 años, cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol argentino e internacional. Surgido en Belgrano, también tuvo pasos por Rosario Central y Barracas Central, además de experiencias en Bolivia y Chile, donde sumó rodaje en competencias exigentes. Su perfil, marcado por la fortaleza física, el juego aéreo y el liderazgo, fue uno de los aspectos más valorados por el cuerpo técnico.
Por la tarde, el defensor tuvo su primer entrenamiento bajo las órdenes de Andrés Yllana, moviéndose a la par de sus nuevos compañeros y comenzando el proceso de adaptación futbolística y física a la pretemporada. La intención es que pueda ponerse rápidamente a punto para competir por un lugar en la defensa.
Ferreyra llega luego de una temporada con Unión La Calera, donde disputó 31 partidos y convirtió dos goles. Su nombre no es ajeno al fútbol argentino. En 2021 fue protagonista de uno de los goles más recordados del año al marcar de taco en el clásico rosarino con la camiseta de Rosario Central. Su apodo, “Fosa”, también tiene una historia particular, nacida tras una caída al foso perimetral de una cancha durante su etapa en el ascenso.
Con esta incorporación, San Martín continúa una seguidilla de refuerzos que ya incluyó a Jorge Juárez, Víctor Salazar, Luciano Ferreyra, Lucas Diarte, Ezequiel Parnisari, Elías López y Santiago Briñone. El objetivo de la dirigencia y del cuerpo técnico es llegar al inicio del torneo con la mayor parte del plantel definido, para trabajar sobre una base estable durante la pretemporada y minimizar ajustes en plena competencia.