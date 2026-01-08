Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

Nicolás “Fosa” Ferreyra ya firmó y es nuevo refuerzo de San Martín de Tucumán

El defensor central selló su vínculo este jueves por la tarde y se convirtió en una nueva incorporación para reforzar la última línea en plena pretemporada.

FIRMA Y PRESENTACIÓN. Nicolás “Fosa” Ferreyra selló su vínculo con San Martín junto al protesorero Franco Pinello, el prosecretario Gerónimo García Mirkin y el vicepresidente Rafael Ponce de León, en el acto formal que confirmó su llegada al “Santo”. FIRMA Y PRESENTACIÓN. Nicolás “Fosa” Ferreyra selló su vínculo con San Martín junto al protesorero Franco Pinello, el prosecretario Gerónimo García Mirkin y el vicepresidente Rafael Ponce de León, en el acto formal que confirmó su llegada al “Santo”. Prensa CASM
Hace 2 Hs

San Martín de Tucumán continúa avanzando con decisión en el mercado de pases y este jueves confirmó oficialmente la llegada de Nicolás “Fosa” Ferreyra. El defensor central firmó su contrato por la tarde y quedó formalmente vinculado al club, en lo que representa una nueva incorporación para el armado del plantel de cara a la próxima temporada.

La rúbrica se llevó a cabo con la presencia de dirigentes de la institución. En el acto estuvieron Franco Pinello (protesorero), Gerónimo García Mirkin (prosecretario) y el vicepresidente Rafael Ponce de León, quienes acompañaron al futbolista en el cierre formal del acuerdo.

Ferreyra ya había dado el primer paso por la mañana, cuando arribó al complejo “Natalio Mirkin” tras completar la revisión médica. Allí comenzó formalmente su etapa en el “Santo”, se presentó ante el plantel profesional y empezó a adaptarse a la dinámica cotidiana del club.

El zaguero, de 32 años, cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol argentino e internacional. Surgido en Belgrano, también tuvo pasos por Rosario Central y Barracas Central, además de experiencias en Bolivia y Chile, donde sumó rodaje en competencias exigentes. Su perfil, marcado por la fortaleza física, el juego aéreo y el liderazgo, fue uno de los aspectos más valorados por el cuerpo técnico.

Por la tarde, el defensor tuvo su primer entrenamiento bajo las órdenes de Andrés Yllana, moviéndose a la par de sus nuevos compañeros y comenzando el proceso de adaptación futbolística y física a la pretemporada. La intención es que pueda ponerse rápidamente a punto para competir por un lugar en la defensa.

Ferreyra llega luego de una temporada con Unión La Calera, donde disputó 31 partidos y convirtió dos goles. Su nombre no es ajeno al fútbol argentino. En 2021 fue protagonista de uno de los goles más recordados del año al marcar de taco en el clásico rosarino con la camiseta de Rosario Central. Su apodo, “Fosa”, también tiene una historia particular, nacida tras una caída al foso perimetral de una cancha durante su etapa en el ascenso.

Con esta incorporación, San Martín continúa una seguidilla de refuerzos que ya incluyó a Jorge Juárez, Víctor Salazar, Luciano Ferreyra, Lucas Diarte, Ezequiel Parnisari, Elías López y Santiago Briñone. El objetivo de la dirigencia y del cuerpo técnico es llegar al inicio del torneo con la mayor parte del plantel definido, para trabajar sobre una base estable durante la pretemporada y minimizar ajustes en plena competencia.

Temas TucumánPrimera NacionalClub Atlético Rosario CentralSan MartínRafael Ponce de LeónGerónimo García Mirkin
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
San Martín suma un nuevo refuerzo: quién es el defensor que llegará mañana a firmar su contrato con el Santo

San Martín suma un nuevo refuerzo: quién es el defensor que llegará mañana a firmar su contrato con el "Santo"

San Martín oficializó a Luciano Ferreyra como su segundo refuerzo para la temporada 2026

San Martín oficializó a Luciano Ferreyra como su segundo refuerzo para la temporada 2026

Ezequiel Parnisari ya firmó y es nuevo refuerzo de San Martín de Tucumán

Ezequiel Parnisari ya firmó y es nuevo refuerzo de San Martín de Tucumán

San Martín vendió a Banegas: Tigre compró el 80% del pase y lo blindó por tres años

San Martín vendió a Banegas: Tigre compró el 80% del pase y lo blindó por tres años

San Martín de Tucumán oficializó la llegada de Víctor Salazar y cerró su cuarto refuerzo

San Martín de Tucumán oficializó la llegada de Víctor Salazar y cerró su cuarto refuerzo

Lo más popular
Video: golpes, corridas y tensión en el Mercofrut tras una pelea entre trabajadores
1

Video: golpes, corridas y tensión en el Mercofrut tras una pelea entre trabajadores

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico
2

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

Lisandro Catalán: La política convirtió a la Legislatura en una agencia de empleo
3

Lisandro Catalán: "La política convirtió a la Legislatura en una agencia de empleo"

Alerta por tormentas en Tucumán: “Las lluvias más intensas se esperan desde esta noche y hasta la madrugada”
4

Alerta por tormentas en Tucumán: “Las lluvias más intensas se esperan desde esta noche y hasta la madrugada”

Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana
5

Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta
6

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta

Más Noticias
De la fuga del hospital a la promesa al hincha: Parnisari habló de todo en su llegada a San Martín

De la fuga del hospital a la promesa al hincha: Parnisari habló de todo en su llegada a San Martín

Video: golpes, corridas y tensión en el Mercofrut tras una pelea entre trabajadores

Video: golpes, corridas y tensión en el Mercofrut tras una pelea entre trabajadores

En el campeonato financiero, ¿cuál es el club de fútbol argentino más valioso?

En el campeonato financiero, ¿cuál es el club de fútbol argentino más valioso?

A seis meses del Mundial, una figura de la selección argentina corre el riesgo de quedarse sin club

A seis meses del Mundial, una figura de la selección argentina corre el riesgo de quedarse sin club

La preocupante causa que motivó la salida de Luis Advíncula de Boca Juniors

La preocupante causa que motivó la salida de Luis Advíncula de Boca Juniors

Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite para que pegue rápido

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite "para que pegue rápido"

Me separé hoy: el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

"Me separé hoy": el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

Comentarios