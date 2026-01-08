Nicolás “Fosa” Ferreyra ya firmó y es nuevo refuerzo de San Martín de Tucumán

Ferreyra llega luego de una temporada con Unión La Calera, donde disputó 31 partidos y convirtió dos goles. Su nombre no es ajeno al fútbol argentino. En 2021 fue protagonista de uno de los goles más recordados del año al marcar de taco en el clásico rosarino con la camiseta de Rosario Central. Su apodo, “Fosa”, también tiene una historia particular, nacida tras una caída al foso perimetral de una cancha durante su etapa en el ascenso.