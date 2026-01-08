El refuerzo que quería Andrés Yllana ya tuvo su primer contacto con el plantel de San Martín

El mercado de pases no se detiene. Nicolás “Fosa” Ferreyra llegó en horas de la mañana al complejo “Natalio Mirkin” luego de completar la revisión médica y comenzó formalmente su etapa en San Martín. El defensor central arribó temprano y, junto a Facundo Pérez Castro, ingresó a la pensión para presentarse ante el plantel profesional y adaptarse a la dinámica diaria del club.
El zaguero, de 32 años, cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol argentino e internacional. Surgido en Belgrano, también pasó por Rosario Central, Barracas Central y tuvo experiencias en Bolivia y Chile, donde sumó rodaje en competencias exigentes. Su perfil, marcado por la fortaleza física, el juego aéreo y el liderazgo, fue uno de los puntos que más valoró el cuerpo técnico.
Por la tarde, el defensor tuvo su primera práctica bajo las órdenes de Andrés Yllana, moviéndose a la par de sus nuevos compañeros y comenzando el proceso de adaptación futbolística y física a la pretemporada. El objetivo es que se ponga rápidamente a punto para competir por un lugar.
El "Santo" suma variantes en defensa
Con su incorporación, San Martín suma experiencia y jerarquía en un sector sensible del equipo, en un mercado de pases que sigue activo y en el que la dirigencia busca cerrar el mayor número de situaciones antes de entrar en la etapa más intensa de la preparación.