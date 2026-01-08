El refuerzo que quería Andrés Yllana ya tuvo su primer contacto con el plantel de San Martín

El zaguero, de 32 años, cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol argentino e internacional. Surgido en Belgrano, también pasó por Rosario Central, Barracas Central y tuvo experiencias en Bolivia y Chile, donde sumó rodaje en competencias exigentes. Su perfil, marcado por la fortaleza física, el juego aéreo y el liderazgo, fue uno de los puntos que más valoró el cuerpo técnico.