Revés para Trump: el Senado de EEUU avanza para bloquear nuevas acciones militares en Venezuela

Tambén advirtió sobre las consecuencias de la votación y cuestionó el marco legal vigente. “Esta votación perjudica gravemente la autodefensa y la seguridad nacional de Estados Unidos, limitando la autoridad del presidente como comandante en jefe”, sostuvo Trump, quien consideró que la ley de Poderes de Guerra, aprobada en 1973 para que el Congreso controle la capacidad de un presidente para desplegar tropas, es “inconstitucional” por vulnerar el artículo II de la Carta Magna que establece los poderes del jefe de Estado.