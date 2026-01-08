Revés para Trump: el Senado de EEUU avanza para bloquear nuevas acciones militares en Venezuela

El Senado de Estados Unidos aprobó este jueves una resolución conjunta destinada a bloquear nuevas incursiones militares del Gobierno de Donald Trump en Venezuela. La iniciativa contó con el respaldo de cinco senadores republicanos, que se sumaron a la bancada demócrata y marcaron un revés político para el mandatario.
La resolución fue aprobada con 52 votos a favor y 47 en contra. El dato central de la votación fue el acompañamiento de cinco legisladores del partido oficialista, en un contexto en el que Trump no había informado al Congreso sobre la reciente operación realizada en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro.
Para que la medida pueda superar un eventual veto presidencial, ambas cámaras del Congreso deberán volver a aprobarla con una mayoría de dos tercios. No obstante, la Cámara de Representantes ya rechazó en diciembre iniciativas similares que buscaban retirar tropas estadounidenses en caso de un conflicto con Venezuela.
Desde el Partido Demócrata celebraron el resultado en el Senado. El congresista por Massachusetts Jim McGovern destacó la votación, aunque pidió al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que someta la resolución a debate en ese cuerpo legislativo. En paralelo, legisladores demócratas presentaron en las últimas horas una nueva resolución conjunta de características similares y esperan votarla en la Cámara Baja el próximo 22 de enero.
Los demócratas cuestionan los motivos de la intervención en Venezuela y sostienen que no responde a la defensa de la democracia ni de los derechos humanos. “Esto se trata del petróleo. Se trata de enriquecer a los directivos de las grandes compañías petroleras a expensas del pueblo de Venezuela”, afirmó McGovern.
La respuesta de Trump
Tras el revés parlamentario, el mandatario reaccionó con dureza contra los cinco senadores republicanos que votaron junto a los demócratas. “Los republicanos deberían avergonzarse de los senadores que votaron junto con los demócratas en un intento de arrebatarnos la facultad de luchar y defender a EEUU”, aseguró.
A través de su red Truth Social, Trump apuntó directamente contra los legisladores de su propio partido que respaldaron la resolución: “Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley y Todd Young no deberían ser elegidos para ningún cargo público jamás”.
Tambén advirtió sobre las consecuencias de la votación y cuestionó el marco legal vigente. “Esta votación perjudica gravemente la autodefensa y la seguridad nacional de Estados Unidos, limitando la autoridad del presidente como comandante en jefe”, sostuvo Trump, quien consideró que la ley de Poderes de Guerra, aprobada en 1973 para que el Congreso controle la capacidad de un presidente para desplegar tropas, es “inconstitucional” por vulnerar el artículo II de la Carta Magna que establece los poderes del jefe de Estado.