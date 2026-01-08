Fuerte retroceso: la producción industrial bajó 8,7% interanual en noviembre, según el Indec

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que la producción industrial manufacturera registró en noviembre de 2025 una caída del 8,7% interanual en noviembre. Si embargo, en el acumulado entre enero y noviembre de 2025 presentó un incremento del 2,0% frente a igual período de 2024, impulsado por algunos meses de recuperación registrados previamente.
En la medición desestacionalizada, el índice de producción industrial cayó 0,6% en noviembre respecto de octubre, mientras que la serie tendencia-ciclo también mostró una variación negativa del 0,1% mensual, confirmando el deterioro reciente de la actividad manufacturera.
El informe del organismo, a cargo de Marco Lavagna, detalló que quince de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera registraron caídas interanuales. Las mayores incidencias negativas correspondieron a “Alimentos y bebidas”, con una baja del 7,8%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, con un desplome del 23,0%; y “Maquinaria y equipo”, que retrocedió 17,9%.
También se observaron fuertes descensos en “Prendas de vestir, cuero y calzado” (17,6%), “Productos de metal” (18,6%), “Productos textiles” (36,7%) y “Productos de caucho y plástico” (12,5%). A su vez, se registraron caídas en “Sustancias y productos químicos” (3,4%), “Industrias metálicas básicas” (3,1%) y “Productos minerales no metálicos” (2,4%).
Entre los rubros con retrocesos más moderados se ubicaron “Madera, papel, edición e impresión” (0,3%), “Otro equipo de transporte” (0,5%) y “Productos de tabaco” (5,6%). La única división que mostró una variación positiva interanual fue “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, con una suba del 6,3%, aunque este desempeño no logró compensar la caída general del sector manufacturero.