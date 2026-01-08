Secciones
EconomíaNoticias económicas

Fuerte retroceso: la producción industrial bajó 8,7% interanual en noviembre, según el Indec

En la medición desestacionalizada, el índice de cayó 0,6% respecto de octubre.

Fuerte retroceso: la producción industrial bajó 8,7% interanual en noviembre, según el Indec
Hace 2 Hs

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que la producción industrial manufacturera registró en noviembre de 2025 una caída del 8,7% interanual en noviembre. Si embargo, en el acumulado entre enero y noviembre de 2025 presentó un incremento del 2,0% frente a igual período de 2024, impulsado por algunos meses de recuperación registrados previamente.

En la medición desestacionalizada, el índice de producción industrial cayó 0,6% en noviembre respecto de octubre, mientras que la serie tendencia-ciclo también mostró una variación negativa del 0,1% mensual, confirmando el deterioro reciente de la actividad manufacturera.

El informe del organismo, a cargo de Marco Lavagna, detalló que quince de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera registraron caídas interanuales. Las mayores incidencias negativas correspondieron a “Alimentos y bebidas”, con una baja del 7,8%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, con un desplome del 23,0%; y “Maquinaria y equipo”, que retrocedió 17,9%.

También se observaron fuertes descensos en “Prendas de vestir, cuero y calzado” (17,6%), “Productos de metal” (18,6%), “Productos textiles” (36,7%) y “Productos de caucho y plástico” (12,5%). A su vez, se registraron caídas en “Sustancias y productos químicos” (3,4%), “Industrias metálicas básicas” (3,1%) y “Productos minerales no metálicos” (2,4%).

Entre los rubros con retrocesos más moderados se ubicaron “Madera, papel, edición e impresión” (0,3%), “Otro equipo de transporte” (0,5%) y “Productos de tabaco” (5,6%). La única división que mostró una variación positiva interanual fue “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, con una suba del 6,3%, aunque este desempeño no logró compensar la caída general del sector manufacturero.

Temas TucumánBuenos AiresInstituto Nacional de EstadísticaLuis CaputoMarco LavagnaJavier MileiInstituto Nacional de Estadística y Censos Indec
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Verano: ¿Cómo evitar fraudes con las tarjetas en tiempos de vacaciones?

Verano: ¿Cómo evitar fraudes con las tarjetas en tiempos de vacaciones?

Cómo se vendieron los alimentos en las Fiestas: qué se agotó y qué no en Tucumán

Cómo se vendieron los alimentos en las Fiestas: qué se agotó y qué no en Tucumán

Citrícola San Miguel concretó el canje voluntario de su deuda

Citrícola San Miguel concretó el canje voluntario de su deuda

Dólares cara chica: cómo hacer para cambiarlos

Dólares "cara chica": cómo hacer para cambiarlos

Crece la demanda de caballos argentinos, con más mercados globales

Crece la demanda de caballos argentinos, con más mercados globales

Lo más popular
Video: golpes, corridas y tensión en el Mercofrut tras una pelea entre trabajadores
1

Video: golpes, corridas y tensión en el Mercofrut tras una pelea entre trabajadores

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico
2

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana
3

Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana

Lisandro Catalán: La política convirtió a la Legislatura en una agencia de empleo
4

Lisandro Catalán: "La política convirtió a la Legislatura en una agencia de empleo"

Alerta por tormentas en Tucumán: “Las lluvias más intensas se esperan desde esta noche y hasta la madrugada”
5

Alerta por tormentas en Tucumán: “Las lluvias más intensas se esperan desde esta noche y hasta la madrugada”

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta
6

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta

Más Noticias
Video: golpes, corridas y tensión en el Mercofrut tras una pelea entre trabajadores

Video: golpes, corridas y tensión en el Mercofrut tras una pelea entre trabajadores

Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite para que pegue rápido

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite "para que pegue rápido"

A cuánto llegará el dólar en 2026, según los gurúes de la City

A cuánto llegará el dólar en 2026, según los "gurúes" de la City

Me separé hoy: el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

"Me separé hoy": el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

Mate energizante: el ingrediente secreto que combate el cansancio y aporta energía

Mate energizante: el ingrediente secreto que combate el cansancio y aporta energía

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta

Comentarios