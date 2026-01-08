Fuerte retroceso: la producción industrial bajó 8,7% interanual en noviembre, según el Indec

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que la producción industrial manufacturera registró en noviembre de 2025 una caída del 8,7% interanual en noviembre. Si embargo, en el acumulado entre enero y noviembre de 2025 presentó un incremento del 2,0% frente a igual período de 2024, impulsado por algunos meses de recuperación registrados previamente.