Javier Ruiz y un conflicto que se agrava en Independiente

El conflicto entre Javier Ruiz e Independiente sumó este jueves un nuevo capítulo y la relación entre las partes parece deteriorarse día a día. Lejos de encaminarse a una resolución, la situación del futbolista dentro del club se volvió aún más compleja con un episodio que generó malestar puertas adentro.
Con el plantel profesional ya instalado en Uruguay para continuar la pretemporada, viaje del que Ruiz quedó al margen por decisión conjunta, el jugador fue citado a entrenarse con la Reserva en Villa Domínico. Sin embargo, llegó con más de una hora de retraso, un gesto que no pasó inadvertido y que podría traer consecuencias.
Desde el club analizan la posibilidad de aplicar sanciones económicas, entendiendo que el comportamiento del futbolista profundiza un conflicto que ya venía escalando. Del lado del entorno de Ruiz, en tanto, la postura es clara: buscan acelerar su salida mediante una venta en este mismo mercado de pases.
El contexto no ayuda. Independiente atraviesa días clave de preparación, con tres amistosos programados en Uruguay de cara al Torneo Apertura 2026, encuentros fundamentales para que Gustavo Quinteros pueda darle rodaje y forma al equipo. En ese escenario, la ausencia de Ruiz vuelve a marcar una ruptura evidente.
De hecho, el club oficializó la nómina de futbolistas que viajaron al país vecino y el nombre de Ruiz volvió a quedar afuera. Sí se sumó Ignacio Malcorra, primer refuerzo de la temporada, mientras que el mediocampista decidió no viajar en medio de su delicada situación contractual.
Así, el caso Ruiz se transforma en uno de los focos conflictivos del arranque de la pretemporada. Sin resolución a la vista y con posturas cada vez más distantes, el vínculo entre el jugador e Independiente parece encaminarse a un desenlace inevitable.