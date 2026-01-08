De la fuga del hospital a la promesa al hincha: Parnisari habló de todo en su llegada a San Martín

Mensaje al hincha "santo" y los motivos de su llamativo look

Antes de despedirse, dejó un mensaje directo para el hincha. “Sé que están dolidos por lo que pasó en estos años, pero que se queden tranquilos. Vamos a poner el 100% todos los días; nos vamos a tirar de cabeza si es necesario", aseguró el defensor, que se permitió un cierre distendido ante la consulta sobre su llamativo look y el apodo de “Vikingo”. “El corte de pelo siempre lo tuve, desde chico. El tema de la barba nació por Mario Sciacqua, mi DT en Olimpo. Me decía que sin barba me veía mal, porque era medio rubio con ojos claros, y que tenía que imponer otra cosa, que los defensores tienen que ser feos, ja. Empezó como un chiste, después me gustó y quedó”, concluyó.