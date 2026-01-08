Secciones
De la fuga del hospital a la promesa al hincha: Parnisari habló de todo en su llegada a San Martín

El central contó sus primeras sensaciones en el "Santo", reveló la ansiedad por llegar, recordó el episodio de la apendicitis y explicó el origen de su llamativo look.

REFERENTE. Ezequiel Parnisari buscará ser una pieza clave en la defensa de San Martín. Vamos a poner el 100% todos los días; nos vamos a tirar de cabeza si es necesario, aseguró. REFERENTE. Ezequiel Parnisari buscará ser una pieza clave en la defensa de San Martín. "Vamos a poner el 100% todos los días; nos vamos a tirar de cabeza si es necesario", aseguró. Foto de Gonzalo Cabrera Terrazas.
Cerca del mediodía, Ezequiel Parnisari bajó las escaleras del complejo “Natalio Mirkin” junto a Darío Sand. Venían de completar la rutina en el gimnasio y se dirigían a la pensión para almorzar y quedar concentrados hasta la práctica de la tarde. La escena fue sencilla, casi cotidiana, pero también significativa: el zaguero central transitaba sus primeros días como jugador de San Martín, en pleno proceso de adaptación a la vida del club y a una exigencia que, reconoció, ya conocía de antemano. Era su cuarta práctica desde su arribo el lunes, y todavía todo formaba parte del proceso de acomodarse.

En un mano a mano con LA GACETA, Parnisari explicó que la decisión de llegar a Tucumán fue mucho más sencilla de lo que el tiempo de la negociación pudo reflejar. “La verdad es que se venía hablando con Darío. Por ahí estaba la posibilidad de venir para acá. La decisión fue bastante fácil de mi parte porque es un club que lo vengo siguiendo desde hace mucho”, contó Parnisari, quien luego profundizó en cómo se dio el tramo final de la negociación. “Después entró la negociación del representante con el club y ahí se demoró un poco, pero de mi parte siempre estuve predispuesto a venir”, agregó.

REFUERZO. Parnisari, que es acompañado por el dirigente Franco Ghiani, se dirige a la pensión para almorzar junto al resto del plantel. REFUERZO. Parnisari, que es acompañado por el dirigente Franco Ghiani, se dirige a la pensión para almorzar junto al resto del plantel. Foto de Analía Jaramillo/LA GACETA.

El defensor también admitió que el proceso estuvo atravesado por la ansiedad. “Por ahí pasan los días y no obtenés respuesta del otro lado y eso genera ansiedad”, relató el ex Instituto, quien aclaró que la experiencia le permitió manejar esos tiempos. “Uno ya hace mucho que está en este ambiente y sabe que los tiempos no siempre son los que uno quiere. Cuando se dio el OK, la verdad es que quedé muy contento”, explicó.

Parnisari reconoció que no le faltaron opciones para continuar su carrera. “Había ofertas de otros clubes de la categoría. El año pasado estuve jugando en Chile y también había algunas cosas de allá”, contó, dejando en claro cuál fue su prioridad. “Cuando supe del interés de San Martín prioricé solamente eso y decidí venirme para acá”.

En ese proceso, el rol del arquero correntino fue determinante. “Con Darío siempre hablábamos. Estuvimos tres años y medio juntos en Agropecuario y antes también coincidimos en inferiores. Tenemos una gran amistad”, explicó. “Darío me habló muchísimo del club y de la exigencia que tiene San Martín”, añadió. También recordó la insistencia de Jorge “Tucu” Juárez, otro viejo conocido. “‘Tucu’ arregló antes que yo acá y me insistió bastante para que viniera. ‘Vení, te va a encantar. Está hermoso’, me decía”, contó Parnisari, quien admitió que todavía está conociendo la ciudad. “Llegué hace poco, estoy aún conociéndola; pero la ciudad es muy linda”.

Parnisari y su forma de ser, con una frase bien maradoniana

El defensor también se permitió una reflexión personal sobre su forma de ser dentro del ambiente. “Particularmente no hice muchos amigos en el fútbol. Sí tuve muchos compañeros, obviamente, pero con Darío y con el ‘Tucu’ conectamos”, relató, antes de profundizar en esa idea. “Tengo una forma muy particular, soy cerrado. Soy blanco o negro, no me gustan mucho los grises. El ambiente del fútbol es complicado para eso porque a algunos les choca. Pero es la forma en la que me criaron y en la que transité toda mi vida”, explicó.

Consultado sobre cómo se inserta en un plantel con referentes marcados, fue claro. “De mi parte es muy fácil porque hay que laburar para un objetivo en común que tenemos todos”, señaló, remarcando la importancia del trabajo colectivo. “Cada uno tiene que dar el 100%. Si mejoramos colectivamente, vamos a mejorar todos. El camino es ese”, sostuvo.

Su experiencia respalda ese discurso. “No sé si hay una clave puntual para ascender”, dijo el defensor que ascendió con Olimpo, Aldosivi e Instituto. “Pero la unidad del grupo tiene muchísimo que ver. Me tocó ascender tres veces y en todos esos planteles la unión fue fundamental. Es un campeonato larguísimo y duro, en el que por ahí algunos se caen y hay que levantarlos”, explicó.

EN ACCIÓN. Parnisari lleva varios entrenamientos con el plantel profesional durante las jornadas a doble turno. EN ACCIÓN. Parnisari lleva varios entrenamientos con el plantel profesional durante las jornadas a doble turno.

Parnisari recordó la vez que se escapó del hospital para jugar el Reducido

En la charla apareció inevitablemente el episodio de la apendicitis que vivió en “La Gloria”. “Habíamos pasado a semifinales y teníamos un fin de semana libre. Empecé con un dolor fuerte de panza”, recordó. “Me dijeron que era apendicitis y yo no tenía idea de lo que era. Pensé que con un calmante se podía pasar”.

Luego confesó su reacción inicial. “Había que operar y yo no quería. Me fui del hospital, me fui a casa. Pensaba que podía jugar igual”, admitió entre risas el central, que terminó reconociendo el riesgo de esa decisión. “Hablé con mi señora y ahí entendí. Pero yo en ese momento pensaba sólo en jugar la semifinal. Fue compromiso, pero también un poco de inconsciencia”.

El defensor habló sobre el nuevo técnico del "Santo"

Sobre Andrés Yllana, el nuevo DT, fue medido pero elogioso. “No lo conocía personalmente. Habíamos tenido diálogos, pero nunca trabajé con él”, explicó. “Me parece un técnico muy aplicado. Los entrenamientos están bien armados, se trabaja con mucha intensidad y tiene conceptos claros”.

Mensaje al hincha "santo" y los motivos de su llamativo look

Antes de despedirse, dejó un mensaje directo para el hincha. “Sé que están dolidos por lo que pasó en estos años, pero que se queden tranquilos. Vamos a poner el 100% todos los días; nos vamos a tirar de cabeza si es necesario", aseguró el defensor, que se permitió un cierre distendido ante la consulta sobre su llamativo look y el apodo de “Vikingo”. “El corte de pelo siempre lo tuve, desde chico. El tema de la barba nació por Mario Sciacqua, mi DT en Olimpo. Me decía que sin barba me veía mal, porque era medio rubio con ojos claros, y que tenía que imponer otra cosa, que los defensores tienen que ser feos, ja. Empezó como un chiste, después me gustó y quedó”, concluyó.

