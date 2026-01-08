Secciones
River mueve fichas por Maher Carrizo y explora una sociedad estratégica para destrabar la negociación

Ante la firme postura de Vélez, el Millonario no se baja del mercado y analiza una ingeniería financiera que incluye al City Group para avanzar por el extremo zurdo de 19 años.

CODICIADO. La joya de Vélez, con participación en selecciones juveniles, es una de las apuestas más grandes del fútbol argentino CODICIADO. La joya de Vélez, con participación en selecciones juveniles, es una de las apuestas más grandes del fútbol argentino
Hace 1 Hs

River no se retiró del mercado de pases y, pese a haber concretado las llegadas de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, mantiene activo un frente sensible: la negociación por Maher Carrizo. El juvenil de Vélez, una de las grandes apariciones del último año en el fútbol argentino, sigue siendo un objetivo prioritario para Marcelo Gallardo y la dirigencia de Núñez.

La postura de Vélez es clara y, por ahora, inamovible. En Liniers pretenden una cifra cercana a los 16 millones, entre dólares o euros, según la vía, por el pase del extremo zurdo de 19 años, monto que River considera elevado para afrontar en soledad. Esa negativa inicial obligó al Millonario a explorar caminos alternativos.

En ese contexto aparece una nueva maniobra: la posibilidad de estructurar la operación a través de una sociedad con el City Group. La intención del conjunto de Núñez es la de adquirir solo un porcentaje de la ficha del jugador, compartiendo una futura venta y reduciendo el impacto económico inmediato.

CRACK. El delantero tiene 28 G/A en su carrera, con cerca de 5000 minutos disputados CRACK. El delantero tiene 28 G/A en su carrera, con cerca de 5000 minutos disputados

La idea que se analiza combina ambas variantes. Por un lado, River funcionaría como vidriera deportiva; por otro, Vélez conservaría una parte significativa de los derechos económicos, apostando a una revalorización futura. En esa ecuación, el City Group podría intervenir como socio financiero para facilitar el desembolso inicial.

Tal como adelantó Pablo Mouche en TyC Sports y pudo confirmarse en las últimas horas, esta ingeniería permitiría que todas las partes se vean beneficiadas si el jugador incrementa su valor en el mediano plazo. Desde River entienden que el crecimiento deportivo del futbolista podría traducirse en una transferencia internacional mucho más lucrativa.

Mientras tanto, el plantel se encuentra realizando la pretemporada en San Martín de los Andes, con Gallardo recibiendo a los primeros refuerzos y siguiendo de cerca la evolución del mercado. Con un presupuesto que aún le dejaría margen, se estima que restan más de 12 millones de dólares disponibles, River no descarta dar un nuevo golpe si las condiciones se alinean.

