River mueve fichas por Maher Carrizo y explora una sociedad estratégica para destrabar la negociación

River no se retiró del mercado de pases y, pese a haber concretado las llegadas de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, mantiene activo un frente sensible: la negociación por Maher Carrizo. El juvenil de Vélez, una de las grandes apariciones del último año en el fútbol argentino, sigue siendo un objetivo prioritario para Marcelo Gallardo y la dirigencia de Núñez.