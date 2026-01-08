Con balance positivo, Estudiantes se prepara para un arranque exigente en la Liga Argentina

Tras el regreso a los entrenamientos, que se produjo el sábado 3 de enero, el entrenador Fabrizio Esposito realizó un balance positivo del estado del equipo. “Fue una vuelta muy positiva", explicó. Luego comentó que la condición física de sus jugadores está en un buen momento, lo que le genera confianza de cara al partido de esta noche. "Cumplieron muy bien con los trabajos, lo que nos permitió avanzar en lo relacionado al juego”, comentó el DT.