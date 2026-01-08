Secciones
Con balance positivo, Estudiantes se prepara para un arranque exigente en la Liga Argentina

La "Cebra" iniciará el 2026 con una exigente gira fuera de casa y su entrenador analizó la preparación del plantel antes del duelo ante Independiente de Santiago del Estero.

ENTUSIASMADO. El conjunto tucumano volverá al ruedo esta noche luego del parate de fin de año | GENTILEZA: Lourdes Corbalan ENTUSIASMADO. El conjunto tucumano volverá al ruedo esta noche luego del parate de fin de año | GENTILEZA: Lourdes Corbalan
08 Enero 2026

La Liga Argentina de Básquet se reanuda este jueves por la noche y Estudiantes afrontará un comienzo de año tan desafiante como exigente. El equipo tucumano iniciará una seguidilla de tres partidos consecutivos como visitante, comenzando ante Independiente de Santiago del Estero, en un cruce que promete paridad y alta intensidad.

Luego de ese compromiso, la Cebra continuará su gira el martes 13 en Jujuy y el jueves 15 en Salta, completando un arranque de calendario lejos de casa que pondrá a prueba la solidez del plantel en este reinicio de la competencia.

Independiente será un rival conocido. Ambos equipos se midieron en dos amistosos durante la pretemporada, uno en Tucumán y otro en Santiago del Estero, con victorias para el conjunto local en cada ocasión. La paridad también se refleja en los números: Estudiantes llega con un registro de seis triunfos y siete derrotas, mientras que el elenco santiagueño presenta una marca equilibrada de 7-7.

ENFOCADO. Fabrizio Esposito busca darle regularidad a su equipo en el campeonato | GENTILEZA: Lourdes Corbalan ENFOCADO. Fabrizio Esposito busca darle regularidad a su equipo en el campeonato | GENTILEZA: Lourdes Corbalan

Tras el regreso a los entrenamientos, que se produjo el sábado 3 de enero, el entrenador Fabrizio Esposito realizó un balance positivo del estado del equipo. “Fue una vuelta muy positiva", explicó. Luego comentó que la condición física de sus jugadores está en un buen momento, lo que le genera confianza de cara al partido de esta noche. "Cumplieron muy bien con los trabajos, lo que nos permitió avanzar en lo relacionado al juego”, comentó el DT.

En ese sentido, el técnico detalló que la preparación estuvo enfocada en ajustar aspectos colectivos. “Con las incorporaciones y algunos jugadores que tuvieron pocos minutos, necesitábamos repasar conceptos ofensivos y defensivos pensando en esta seguidilla de partidos”, señaló.

De cara al compromiso de este jueves, Esposito remarcó cuáles serán las claves del encuentro. “Independiente tiene un juego interior fuerte y jugadores extranjeros que aportan mucho, además de una base sólida en el poste bajo. Intentaremos frenar esas virtudes, que es lo que estuvimos trabajando en la semana”, concluyó.

