El goleador de River que volvió a salir a préstamo y dejó un mensaje dirigido a Gallardo

El jugador de reserva fue cedido a Platense para sumar rodaje y, al explicar por qué aún no debutó en Primera, deslizó una crítica al DT del primer equipo.

Hace 22 Min

Tomás Nasif volvió a salir a préstamo. El delantero, una de las figuras del River campeón de la Reserva 2024, jugará esta temporada en Platense con el objetivo de disputar la Copa Libertadores. Su llegada al Calamar, sin embargo, estuvo acompañada por declaraciones que pueden leerse como un sutil cuestionamiento a Marcelo Gallardo.

Nasif fue goleador del equipo campeón de Reserva, con ocho tantos, incluido uno ante Boca, y llegó a integrar la lista de buena fe de la Copa Libertadores durante el ciclo de Martín Demichelis. Pero la competencia en su puesto y una lesión sufrida durante su préstamo en Banfield frenaron su crecimiento, pese a un arranque prometedor en el Apertura 2025.

Al explicar su elección por Platense, el atacante fue claro: “Va a jugar la Copa, viene de ser campeón, era una mejor opción”. Renovó su contrato con el Millonario hasta diciembre de 2027 y remarcó que la salida a préstamo es parte del camino para volver: “No es inalcanzable”.

En diálogo con Puede Pasar (DSports Radio), Nasif dejó la frase que encendió el debate: “Marcelo no tuvo en cuenta a casi ninguno del equipo campeón. Todos estábamos ilusionados porque lo hicimos muy bien”, declaró. De aquel plantel consagrado, solo Lencina y Subiabre lograron asentarse en Primera, mientras que el resto fue cedido.

En Núñez consideran que, con un ataque sobrecargado de nombres, lo mejor para Nasif es sumar una temporada completa de rodaje. En Platense tendrá esa chance, mientras River lo sigue de cerca, con la expectativa de que el crecimiento que no llegó en casa empiece a construirse lejos del Monumental.

