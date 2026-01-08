El goleador de River que volvió a salir a préstamo y dejó un mensaje dirigido a Gallardo

Nasif fue goleador del equipo campeón de Reserva, con ocho tantos, incluido uno ante Boca, y llegó a integrar la lista de buena fe de la Copa Libertadores durante el ciclo de Martín Demichelis. Pero la competencia en su puesto y una lesión sufrida durante su préstamo en Banfield frenaron su crecimiento, pese a un arranque prometedor en el Apertura 2025.