Crece la demanda de caballos argentinos, con más mercados globales

"En este sentido, es importante destacar que la exportación de equinos en pie no responde a la lógica de un commodity, ya que su precio depende de características individuales como son la genética, antecedentes deportivos, nivel de entrenamiento/competencia y destino productivo", acota el comunicado de la repartición nacional. Estos indicadores confirman el aporte estratégico de la industria equina argentina, que combina valor agregado, conocimiento técnico y posicionamiento internacional.