La Fórmula 1 modificará el sistema de clasificación a partir de la temporada 2026

La llegada de Cadillac ampliará la parrilla a 22 autos y obligará a ajustar los cortes en cada segmento de la qualy, aunque se mantendrá el formato tradicional de tres tandas.

F1. La competición tendrá grandes figuras como Lewis Hamilton (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull), Lando Norris (McLaren), y Fernando Alonso (Aston Martin)
Hace 1 Hs

La Fórmula 1 introducirá un cambio en el sistema de clasificación desde la temporada 2026 como consecuencia directa de la incorporación de Cadillac a la parrilla. Con el ingreso de la nueva escudería, la categoría pasará de 20 a 22 autos en pista, lo que forzó una adecuación en los cortes eliminatorios de la qualy.

El formato general se mantendrá sin modificaciones: la clasificación seguirá dividiéndose en tres segmentos, Q1, Q2 y Q3, pero variará la cantidad de pilotos que quedarán eliminados en las dos primeras etapas. A partir de 2026, ya no serán cinco los autos que queden fuera en Q1 y Q2, sino seis.

De este modo, en la Q1 quedarán eliminados los pilotos ubicados entre el 17° y el 22° puesto, mientras que en la Q2 se despedirán los que terminen del 11° al 16°. La Q3, en tanto, seguirá reservada para los diez corredores más rápidos, que disputarán la pole position.

Los tiempos de cada segmento no sufrirán cambios. La Q1 continuará teniendo una duración de 18 minutos, la Q2 de 15 y la Q3 de 12, tal como rige en la actualidad.

Mientras la categoría se prepara para una temporada marcada por cambios técnicos y reglamentarios, la Fórmula 1 ya empieza a poner la mirada en el inicio del campeonato, previsto para el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.

El 2026 también marcará el estreno de Franco Colapinto como piloto titular desde el arranque del año, al volante del Alpine A526, en un calendario que promete novedades dentro y fuera de la pista.

