La Fórmula 1 modificará el sistema de clasificación a partir de la temporada 2026

La Fórmula 1 introducirá un cambio en el sistema de clasificación desde la temporada 2026 como consecuencia directa de la incorporación de Cadillac a la parrilla. Con el ingreso de la nueva escudería, la categoría pasará de 20 a 22 autos en pista, lo que forzó una adecuación en los cortes eliminatorios de la qualy.