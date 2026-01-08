Secciones
Luciano Benavides ganó la etapa y así fue el jueves de los argentinos en el Dakar

Tras la exigente etapa maratón, el salteño se impuso en motos y escaló al tercer puesto de la general. El repaso de una jornada intensa para los representantes nacionales en Arabia Saudita.

DAKAR 2026. El rally cumplió su quinta etapa este jueves con Benavides como claro ganador DAKAR 2026. El rally cumplió su quinta etapa este jueves con Benavides como claro ganador
08 Enero 2026

Luego de pasar la noche en pleno desierto y sin asistencia externa, el Rally Dakar 2026 completó este jueves su quinta etapa, con llegada a Hail, y dejó una gran noticia para la delegación argentina: Luciano Benavides ganó el tramo en motos y se metió de lleno en la pelea por la general.

El salteño, a bordo de la KTM oficial, se impuso en una jornada extremadamente exigente, marcada por el cuidado mecánico y la navegación. Con este resultado, trepó al tercer puesto del acumulado y quedó a 5m55 del líder, su compañero de equipo Daniel Sanders. “Fue una locura todo lo que tuve que pasar para estar acá. Cometí muchos errores de navegación y tuve una caída fuerte, pero por suerte no me pasó nada”, explicó Benavides tras la victoria.

En Rally2, Juan Santiago Rostan fue 19° en la etapa y avanzó al puesto 26 de la general, mientras que Leonardo Cola finalizó 40° y se mantiene 39° en el acumulado.

En autos, la jornada fue dispar. Eduardo Blanco, que acompañaba al español Jesús Calleja, abandonó tras un fuerte vuelco sin consecuencias físicas. En Challenger hubo buenas noticias: el chileno Lucas del Río ganó la etapa con el mendocino Bruno Jacomy como navegante y ambos siguen cuartos en la general.

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini fueron 5° en la etapa y continúan terceros en el acumulado, defendiendo el título. David Zille, junto a Sebastián Cesana, terminó cuarto y se mantiene en el top-5 general. También se destacó la presencia de Augusto Sanz como navegante de la neerlandesa Puck Klaasen, ambos sextos en la etapa y en la general.

En Side by Side, Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi fueron cuartos y siguen con su remontada, mientras que Manuel Andújar y Andrés Frini finalizaron novenos y marchan séptimos en la general. Además, Benjamín Pascual continúa liderando la categoría Dakar Future Mission 1000 con la moto eléctrica del equipo Segway.

La competencia continuará este viernes con la sexta etapa, que unirá Hail con Riyadh, ya con asistencia completa, en un recorrido de 331 kilómetros cronometrados y 589 de enlace.

