Luciano Benavides ganó la etapa y así fue el jueves de los argentinos en el Dakar

El salteño, a bordo de la KTM oficial, se impuso en una jornada extremadamente exigente, marcada por el cuidado mecánico y la navegación. Con este resultado, trepó al tercer puesto del acumulado y quedó a 5m55 del líder, su compañero de equipo Daniel Sanders. “Fue una locura todo lo que tuve que pasar para estar acá. Cometí muchos errores de navegación y tuve una caída fuerte, pero por suerte no me pasó nada”, explicó Benavides tras la victoria.