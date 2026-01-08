Luciano Benavides ganó la etapa y así fue el jueves de los argentinos en el Dakar

Luego de pasar la noche en pleno desierto y sin asistencia externa, el Rally Dakar 2026 completó este jueves su quinta etapa, con llegada a Hail, y dejó una gran noticia para la delegación argentina: Luciano Benavides ganó el tramo en motos y se metió de lleno en la pelea por la general.
ðï¸ Luciano Benavides expresÃ³ sus sensaciones luego de lograr la victoria en la etapa 5 del @dakar 2026 en la categorÃa motos.— Carburando (@CarburandoTV) January 8, 2026
ðª El piloto argentino se ubica P3 en la general a +05:55 del lÃder Daniel Sanders.#Dakar2025 #DakarInSaudi #Benavides pic.twitter.com/4MmzQljR5U
El salteño, a bordo de la KTM oficial, se impuso en una jornada extremadamente exigente, marcada por el cuidado mecánico y la navegación. Con este resultado, trepó al tercer puesto del acumulado y quedó a 5m55 del líder, su compañero de equipo Daniel Sanders. “Fue una locura todo lo que tuve que pasar para estar acá. Cometí muchos errores de navegación y tuve una caída fuerte, pero por suerte no me pasó nada”, explicó Benavides tras la victoria.
En Rally2, Juan Santiago Rostan fue 19° en la etapa y avanzó al puesto 26 de la general, mientras que Leonardo Cola finalizó 40° y se mantiene 39° en el acumulado.
En autos, la jornada fue dispar. Eduardo Blanco, que acompañaba al español Jesús Calleja, abandonó tras un fuerte vuelco sin consecuencias físicas. En Challenger hubo buenas noticias: el chileno Lucas del Río ganó la etapa con el mendocino Bruno Jacomy como navegante y ambos siguen cuartos en la general.
Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini fueron 5° en la etapa y continúan terceros en el acumulado, defendiendo el título. David Zille, junto a Sebastián Cesana, terminó cuarto y se mantiene en el top-5 general. También se destacó la presencia de Augusto Sanz como navegante de la neerlandesa Puck Klaasen, ambos sextos en la etapa y en la general.
ð¥Los defensores del titulo en la categorÃa Challenger volvieron al triunfo en la etapa 4 del #Dakar2026— Corazondef1 (@Corazondef1) January 7, 2026
ðNicolas Cavigliasso y Valentina Pertegarini lograron quedarse con la especial y ahora estÃ¡n top 3 en la general.
Video; IG @NicoCavi68 y @valepertegarini pic.twitter.com/oYLPfdyZ2H
En Side by Side, Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi fueron cuartos y siguen con su remontada, mientras que Manuel Andújar y Andrés Frini finalizaron novenos y marchan séptimos en la general. Además, Benjamín Pascual continúa liderando la categoría Dakar Future Mission 1000 con la moto eléctrica del equipo Segway.
ðï¸ Benjamin Pascual is fully enjoying the ride on his electric bike! Another solid day done for the @Segway rider. ð¦ð·— DAKAR RALLY (@dakar) January 5, 2026
â¨ #Mission1000 heads back to AlUla tomorrow!#Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/UCd8Dn5iGv
La competencia continuará este viernes con la sexta etapa, que unirá Hail con Riyadh, ya con asistencia completa, en un recorrido de 331 kilómetros cronometrados y 589 de enlace.