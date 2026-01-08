En el campeonato financiero, ¿cuál es el club de fútbol argentino más valioso?

Durante décadas, el éxito en el fútbol argentino se explicó casi exclusivamente en términos deportivos. Campeonatos ganados, clásicos, figuras y trofeos fueron las variables más importantes para los clubes. Sin embargo, en 2025 ese paradigma terminó de cambiar y en este 2026 será aún más predominante. Hoy, el rendimiento en la cancha convive con la valorización de los planteles, la proyección de los jugadores y una nueva capa de análisis financiero que empieza a ganar protagonismo: la tokenización de activos deportivos. “El fútbol argentino dejó de medirse solo en goles y títulos. Hoy conviven el rendimiento, la proyección y la ingeniería financiera”, sintetiza Santiago Roncoroni, Head of Commercial & Marketing de Win Investments, plataforma especializada en la tokenización de derechos formativos de futbolistas.