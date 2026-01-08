Centurión recibió una propuesta formal y analiza su regreso al país: ¿qué club está interesado?

El mercado de pases de la Primera Nacional sumó en las últimas horas un movimiento que no pasó desapercibido. Ricardo Centurión recibió una oferta formal para volver a jugar en el fútbol argentino, luego de recuperar continuidad en Oriente Petrolero de Bolivia.
La propuesta fue presentada por Racing de Córdoba, que busca jerarquía y experiencia para pelear por el ascenso. El presidente del club, Manuel Pérez, confirmó que la oferta ya fue comunicada tanto al futbolista como a su representante y que ahora aguardan una respuesta para avanzar en la negociación.
Desde la dirigencia explicaron que la iniciativa responde a la intención de sumar jugadores con recorrido y peso propio en la categoría. En ese sentido, Pérez destacó que el ofrecimiento económico se ajusta a la realidad del torneo y que existe una fuerte voluntad de que Centurión se sume al proyecto deportivo.
El volante ofensivo, de 32 años, viene de disputar 31 partidos en Bolivia, donde marcó nueve goles y aportó cuatro asistencias, tras haber estado casi dos temporadas sin actividad profesional. En distintas entrevistas, el propio jugador manifestó su deseo de regresar al país, motivado por la cercanía con su familia y por la intención de reinsertarse en el fútbol argentino.
Una decisión que puede sacudir el Ascenso
Mientras Racing de Córdoba espera una definición, el posible arribo de Centurión genera expectativa en el Ascenso y podría transformarse en uno de los movimientos más resonantes del mercado si las partes logran llegar a un acuerdo.