El enojo de Alejandra Pradón por "Coppola", la serie del representante de Maradona

Alejandra Pradón negó haber sido amante de Maradona

La ex vedette contó no haber visto aún la serie, pero sí un clip que el domingo compartió Guerrero en "Implacables". De inmediato reconoció lo que para ella fue una mentira y decidió comunicarse con Claudia Villafañe, la ex esposa y madre de las hijas mayores de Maradona.