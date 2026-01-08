"Me separé hoy": el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

Lo que comenzó como uno de los romances más comentados del verano llegó a su punto final de la manera menos esperada. Grego Rossello confirmó en vivo su separación de Paloma Silberberg, apenas unos meses después de que los videos de ambos en un boliche se volvieran virales.
Fiel a su estilo transparente y con un toque de humor ácido, el influencer aprovechó el aire de su programa para soltar la bomba: “Me separé hoy, hace un rato”. El anuncio dejó helados a sus compañeros, especialmente a Nati Jota, quien no tardó en indagar sobre la naturaleza real del noviazgo.
Una aclaración que detonó la ruptura
A diferencia de otras separaciones escandalosas, aquí el detonante fue un problema de "etiquetas". Grego explicó que el quiebre se produjo tras una charla técnica sobre el estatus de la relación que no le cayó nada bien: “Me aclararon que no estábamos de novios. No me gustó y me separé”, confesó Rossello.
Ante la sorpresa del estudio, el humorista redobló la apuesta y dejó entrever que hubo una falta de sintonía en el compromiso: “¿Qué te pensás, que yo quería? Yo tampoco quería”, lanzó, exponiendo la incomodidad que sintió al ser "frenado" en sus intenciones de formalizar.
¿Puerta abierta o cierre definitivo?
Pese al tono tajante del anuncio, Rossello no descartó que este sea solo un capítulo más en su historia con la modelo. “Seguramente me arregle más tarde”, deslizó, bajándole el precio al dramatismo. Además, destacó la buena actitud de Silberberg ante la exposición mediática, calificándola como una persona "nada peleadora".
Cronología de un vínculo fugaz:
Noviembre 2025: aparecen las primeras imágenes de la pareja a los besos, poco después de que Paloma terminara su larga relación con el futbolista de la Selección, Nico González.
Diciembre 2025: Grego admite estar "conociendo" a la modelo, aunque ambos pedían cautela a la prensa.
Enero 2026: la primera gran crisis (y aparente final) sacude las redes sociales.
Por ahora, lo que parecía ser la pareja del año se queda en un "veremos". ¿Será este el final definitivo o solo un berrinche del streamer ante la falta de títulos oficiales?