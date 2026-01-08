"Me separé hoy": el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

Una aclaración que detonó la ruptura

A diferencia de otras separaciones escandalosas, aquí el detonante fue un problema de "etiquetas". Grego explicó que el quiebre se produjo tras una charla técnica sobre el estatus de la relación que no le cayó nada bien: “Me aclararon que no estábamos de novios. No me gustó y me separé”, confesó Rossello.