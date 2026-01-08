Revés judicial para CFK

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este miércoles habilitar la feria judicial para tratar durante el receso de enero una serie de planteos de la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner sobre restricciones que se le impusieron en la prisión domiciliaria que cumple por la condena firme de seis años de prisión en la causa “Vialidad”.
Según consignó Clarín, los jueces Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci sostuvieron que el reclamo no es de los temas excepcionales que establece la normativa para tratar durante enero -y que se vinculan con la libertad de las personas- ni tampoco son de urgencia. En disidencia, el camarista Mariano Borinsky consideró que sí debía analizarse porque las condiciones de detención se vinculan con la libertad. Así, los planteos de Cristina Kirchner se tratarán en febrero con el regreso de la actividad judicial. A la defensa de la ex Presidenta le queda la instancia de apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para insistir con la habilitación de la feria.
La ex mandataria apeló para que Casación revise resoluciones del Tribunal Oral Federal 2 que restringió el régimen de visitas con una limitación de dos veces por semana, con un máximo de tres personas y no más de dos horas. Otra de las objeciones es el uso de la terraza del edificio que el Tribunal Oral la autorizó a usar dos horas por día entre las 6 y las 20, pero Cristina Kirchner, por temas de salud, solicitó que no haya límite de horarios.