Secciones
Política

Revés judicial para CFK

Casación rechazó habilitar la feria judicial para tratar algunos planteos de la ex Presidenta.

Hace 1 Hs

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este miércoles habilitar la feria judicial para tratar durante el receso de enero una serie de planteos de la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner sobre restricciones que se le impusieron en la prisión domiciliaria que cumple por la condena firme de seis años de prisión en la causa “Vialidad”.

Según consignó Clarín, los jueces Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci sostuvieron que el reclamo no es de los temas excepcionales que establece la normativa para tratar durante enero -y que se vinculan con la libertad de las personas- ni tampoco son de urgencia. En disidencia, el camarista Mariano Borinsky consideró que sí debía analizarse porque las condiciones de detención se vinculan con la libertad. Así, los planteos de Cristina Kirchner se tratarán en febrero con el regreso de la actividad judicial. A la defensa de la ex Presidenta le queda la instancia de apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para insistir con la habilitación de la feria.

La ex mandataria apeló para que Casación revise resoluciones del Tribunal Oral Federal 2 que restringió el régimen de visitas con una limitación de dos veces por semana, con un máximo de tres personas y no más de dos horas. Otra de las objeciones es el uso de la terraza del edificio que el Tribunal Oral la autorizó a usar dos horas por día entre las 6 y las 20, pero Cristina Kirchner, por temas de salud, solicitó que no haya límite de horarios.

Temas Cristina Fernández de Kirchner
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cristina Kirchner continuará internada en Año Nuevo: cómo es su estado de salud

Cristina Kirchner continuará internada en Año Nuevo: cómo es su estado de salud

Cristina Kirchner habló de su internación y agradeció las muestras de cariño

Cristina Kirchner habló de su internación y agradeció las muestras de cariño

Cristina Fernández definió como secuestro ilegal a la detención de Maduro

Cristina Fernández definió como "secuestro ilegal" a la detención de Maduro

Lo más popular
Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos
1

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro
2

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

Noche, ciencia y naturaleza: la propuesta del Observatorio Ampimpa para las vacaciones
3

Noche, ciencia y naturaleza: la propuesta del Observatorio Ampimpa para las vacaciones

Osvaldo Jaldo, el señor enigma
4

Osvaldo Jaldo, el "señor enigma"

La Universidad de Oslo abrió becas para su curso de verano 2026
5

La Universidad de Oslo abrió becas para su curso de verano 2026

El juicio contra Maduro involucra la revisión de documentos y grabaciones que abarcan 25 años
6

El juicio contra Maduro involucra la revisión de documentos y grabaciones que abarcan 25 años

Más Noticias
La Universidad de Oslo abrió becas para su curso de verano 2026

La Universidad de Oslo abrió becas para su curso de verano 2026

“Buen diálogo”: Jaldo anticipó una nueva reunión con Santilli

“Buen diálogo”: Jaldo anticipó una nueva reunión con Santilli

Apoyo del Gobierno a Trump ante la OEA

Apoyo del Gobierno a Trump ante la OEA

Venezuela: un país convulsionado por Estados Unidos

Venezuela: un país convulsionado por Estados Unidos

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?

El juicio contra Maduro involucra la revisión de documentos y grabaciones que abarcan 25 años

El juicio contra Maduro involucra la revisión de documentos y grabaciones que abarcan 25 años

Osvaldo Jaldo, el señor enigma

Osvaldo Jaldo, el "señor enigma"

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

Comentarios