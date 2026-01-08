Revés judicial para CFK

Según consignó Clarín, los jueces Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci sostuvieron que el reclamo no es de los temas excepcionales que establece la normativa para tratar durante enero -y que se vinculan con la libertad de las personas- ni tampoco son de urgencia. En disidencia, el camarista Mariano Borinsky consideró que sí debía analizarse porque las condiciones de detención se vinculan con la libertad. Así, los planteos de Cristina Kirchner se tratarán en febrero con el regreso de la actividad judicial. A la defensa de la ex Presidenta le queda la instancia de apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para insistir con la habilitación de la feria.