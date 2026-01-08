Secciones
China reafirma su postura: condena la operación militar de EEUU en Caracas
Hace 2 Hs

El Gobierno de China, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, emitió ayer una fuerte condena contra la operación militar de los Estados Unidos en territorio venezolano y exigió el respeto absoluto a los activos e intereses económicos que el gigante asiático mantiene en el país. 

La portavoz de la cancillería, Mao Ning, subrayó en rueda de prensa que Venezuela es un Estado soberano con derecho inalienable sobre sus recursos naturales, especialmente sus reservas de crudo. 

“Los derechos e intereses legítimos de otros países en Venezuela, incluidos los de China, deben ser protegidos”, sentenció la funcionaria, en clara referencia a los multimillonarios acuerdos de infraestructura y energía firmados entre Beijing y Caracas en la última década.

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos
Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro
Noche, ciencia y naturaleza: la propuesta del Observatorio Ampimpa para las vacaciones
Osvaldo Jaldo, el señor enigma
La Universidad de Oslo abrió becas para su curso de verano 2026
El juicio contra Maduro involucra la revisión de documentos y grabaciones que abarcan 25 años
