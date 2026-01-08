Las jubilaciones arrastran una pérdida del 27,4% en Argentina

Los haberes jubilatorios en Argentina registran una pérdida del 27,4% como consecuencia del cambio en la fórmula de actualización impulsado desde diciembre de 2023 por el gobierno de Javier Milei, según precisó un estudio privado.
El cambio se implementó mediante el DNU 274/2024, que reemplazó el esquema de actualización de la Ley 27.609 por uno basado exclusivamente en la inflación.
Esta decisión fue una de las herramientas que le permitió a la administración libertaria lograr el superávit fiscal. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó que tras los aumentos por inflación de diciembre la mínima sin bono se ubica en $340.886.