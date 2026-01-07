Atlético Tucumán presentó a Ezequiel Ham como nuevo refuerzo

La trayectoria de Ham incluye un inicio en Argentinos Juniors, etapa en la que sufrió una fractura en 2015 que lo marginó de la competencia por más de un año. Tras su recuperación, pasó por Olimpo, Santamarina y el fútbol japonés, hasta lograr continuidad en Independiente Rivadavia en 2023. En el conjunto mendocino registró 67 partidos, cuatro goles y 10 asistencias, siendo parte del equipo que logró el ascenso a Primera División.