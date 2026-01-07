Junior Arias regresa a San Martín: cuál es la situación del delantero y qué hará el club

El mercado de pases de San Martín no solo se trata de las caras nuevas que llegan para reforzar al plantel, sino también de resolver la situación de aquellos que deben regresar al club. Ese es el caso de Junior Arias, quien finalizó su préstamo con Palestino de Chile y, en los papeles, debe presentarse a entrenar en el complejo Natalio Mirkin.
Sin embargo, la estadía del uruguayo en Tucumán promete ser breve. Según trascendió desde las oficinas de Ciudadela, el atacante no sería tenido en cuenta para la próxima temporada. La intención de la comisión directiva sería aprovechar la vidriera que tuvo el jugador en el exterior para negociarlo, ya sea a través de una venta definitiva o acordando un nuevo préstamo en otro club.
A diferencia de otros retornos, Arias vuelve con ritmo y goles, lo que podría facilitar la tarea de encontrarle un nuevo destino. El delantero de 32 años viene de una temporada muy activa en el fútbol trasandino. Con la camiseta de Palestino disputó un total de 42 partidos -entre la liga local, la Copa de Chile y la Copa Sudamericana-, en los que convirtió nueve goles y brindó una asistencia.
Esta continuidad es la carta de presentación que la CD del "Santo" utilizaría para gestionar su salida, buscando liberar un cupo y masa salarial para otras prioridades del equipo.
Su huella en el "Santo"
Durante su etapa en el club, el uruguayo disputó 42 encuentros y anotó 12 goles, cifras que en su momento lo convirtieron en una pieza importante del ataque.
Ahora, la dirigencia deberá evaluar las ofertas que lleguen por el jugador. Con el cartel de haber sido titular en una competencia internacional como la Sudamericana, en Bolívar y Pellegrini confían en que no faltarán interesados para destrabar una situación que, hoy por hoy, no tendría lugar dentro de la cancha para el uruguayo.