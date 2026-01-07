Junior Arias regresa a San Martín: cuál es la situación del delantero y qué hará el club

Sin embargo, la estadía del uruguayo en Tucumán promete ser breve. Según trascendió desde las oficinas de Ciudadela, el atacante no sería tenido en cuenta para la próxima temporada. La intención de la comisión directiva sería aprovechar la vidriera que tuvo el jugador en el exterior para negociarlo, ya sea a través de una venta definitiva o acordando un nuevo préstamo en otro club.