San Martín confirmó los primeros dos amistosos de pretemporada: ¿a quiénes se enfrentará y dónde?

San Martín continúa avanzando en la planificación de su pretemporada y ya tiene definidos los primeros ensayos futbolísticos previos al inicio de la competencia oficial. El equipo que conduce Andrés Yllana tendrá dos compromisos en Santiago del Estero, lo que le permitirá sumar ritmo y ajuste colectivo tras las primeras semanas de trabajo.
El primer amistoso será el 20 de enero frente a Mitre, en suelo santiagueño, mientras que el segundo encuentro se disputará el 24 ante Güemes, también en esa provincia. Ambos partidos servirán como medida para observar el funcionamiento del equipo, el rendimiento de los nuevos refuerzos y la adaptación a la idea del cuerpo técnico.
Además, la dirigencia y el área deportiva trabajan para sumar un amistoso más antes del viaje a Santiago del Estero. La intención es que ese partido se juegue en Tucumán, aunque por ahora el rival, la sede y la fecha permanecen a confirmar, en función de las posibilidades logísticas y deportivas.
Un ciclo que busca rodaje
En San Martín consideran clave que el plantel llegue a la competencia con la mayor cantidad posible de minutos de prueba. Por eso, la planificación contempla una secuencia progresiva de amistosos que permita evaluar rendimientos individuales y colectivos sin desatender las cargas físicas programadas para la pretemporada.
Mientras tanto, el grupo continúa entrenándose en el complejo “Natalio Mirkin”, donde el cuerpo técnico ajusta detalles y perfila la estructura para la temporada que se aproxima. Los amistosos, coinciden puertas adentro, serán el primer test real para empezar a medir dónde está parado el equipo.