San Martín suma un nuevo refuerzo: quién es el defensor que llegará mañana a firmar su contrato con el "Santo"

Ferreyra no es un desconocido para el fútbol argentino. En 2021, fue tapa de todos los diarios tras marcar un gol de taco para Rosario Central en el clásico ante Newell's. Su apodo, "Fosa", también tiene historia: nació tras una caída al foso perimetral de una cancha cuando jugaba para Estudiantes de Río Cuarto, una anécdota que lo acompaña desde sus inicios en el ascenso.