Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

San Martín suma un nuevo refuerzo: quién es el defensor que llegará mañana a firmar su contrato con el "Santo"

El conjunto de Ciudadela tiene todo arreglado con un experimentado zaguero del fútbol argentino.

EXPERIENCIA. San Martín tiene todo acordado con Nicolás Fosa Ferreyra, experimentado zaguero con pasado en Rosario Central. EXPERIENCIA. San Martín tiene todo acordado con Nicolás "Fosa" Ferreyra", experimentado zaguero con pasado en Rosario Central.
Hace 2 Hs

El mercado de pases no se detiene en Ciudadela. Nicolás "Fosa" Ferreyra arribará mañana a la provincia para someterse a la revisión médica, firmar su contrato y convertirse en el nuevo refuerzo de San Martín. Con su llegada, el "Santo" blinda la defensa con un zaguero de 1,94 metros y 32 años, que promete aportar juego aéreo y voz de mando en la línea del fondo.

El defensor cuenta con un extenso pasaporte: pasó por Belgrano, Rosario Central, Bolívar y varios clubes de Chile. Viene de una temporada regular en Unión La Calera, donde disputó 31 partidos y anotó dos goles.

Ferreyra no es un desconocido para el fútbol argentino. En 2021, fue tapa de todos los diarios tras marcar un gol de taco para Rosario Central en el clásico ante Newell's. Su apodo, "Fosa", también tiene historia: nació tras una caída al foso perimetral de una cancha cuando jugaba para Estudiantes de Río Cuarto, una anécdota que lo acompaña desde sus inicios en el ascenso.

De esa manera, San Martín continúa una seguidilla de incorporaciones que ya incluyó a Jorge Juárez, Víctor Salazar, Luciano Ferreyra, Lucas Diarte, Ezequiel Parnisari, Elías López y Santiago Briñone. La intención es llegar al inicio del torneo con la mayor parte del plantel definido para que el cuerpo técnico pueda trabajar sobre una base estable durante la pretemporada.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán
1

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán

Osvaldo Jaldo, el señor enigma
2

Osvaldo Jaldo, el "señor enigma"

Fernando Juri atribuyó el colapso del sistema cloacal al crecimiento demográfico de San Miguel de Tucumán
3

Fernando Juri atribuyó el colapso del sistema cloacal al crecimiento demográfico de San Miguel de Tucumán

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en la capital
4

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en la capital

De Tucumán al exterior sin escalas: Tenemos un aeropuerto regional, no provincial
5

De Tucumán al exterior sin escalas: "Tenemos un aeropuerto regional, no provincial"

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?
6

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?

Más Noticias
Pupi Ferreyra fue presentado en San Martín, pero volvió a Rosario Central: ¿cuáles fueron los motivos?

"Pupi" Ferreyra fue presentado en San Martín, pero volvió a Rosario Central: ¿cuáles fueron los motivos?

Un elogio que recorrió el mundo: el número uno del ajedrez se rindió ante Faustino Oro y lo comparó con Lionel Messi

Un elogio que recorrió el mundo: el número uno del ajedrez se rindió ante Faustino Oro y lo comparó con Lionel Messi

Fernando Juri atribuyó el colapso del sistema cloacal al crecimiento demográfico de San Miguel de Tucumán

Fernando Juri atribuyó el colapso del sistema cloacal al crecimiento demográfico de San Miguel de Tucumán

Luis Advíncula rescindió su contrato con Boca y ya definió su nuevo destino

Luis Advíncula rescindió su contrato con Boca y ya definió su nuevo destino

San Martín de Tucumán confirmó dos nuevos refuerzos: de quiénes se trata

San Martín de Tucumán confirmó dos nuevos refuerzos: de quiénes se trata

¿Qué pasó con Bruce Willis?: el angustiante posteo de su esposa que encendió las alarmas sobre su supuesta muerte

¿Qué pasó con Bruce Willis?: el angustiante posteo de su esposa que encendió las alarmas sobre su supuesta muerte

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en la capital

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en la capital

Comentarios