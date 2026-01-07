San Martín suma un nuevo refuerzo: quién es el defensor que llegará mañana a firmar su contrato con el "Santo"

El mercado de pases no se detiene en Ciudadela. Nicolás "Fosa" Ferreyra arribará mañana a la provincia para someterse a la revisión médica, firmar su contrato y convertirse en el nuevo refuerzo de San Martín. Con su llegada, el "Santo" blinda la defensa con un zaguero de 1,94 metros y 32 años, que promete aportar juego aéreo y voz de mando en la línea del fondo.
El defensor cuenta con un extenso pasaporte: pasó por Belgrano, Rosario Central, Bolívar y varios clubes de Chile. Viene de una temporada regular en Unión La Calera, donde disputó 31 partidos y anotó dos goles.
Ferreyra no es un desconocido para el fútbol argentino. En 2021, fue tapa de todos los diarios tras marcar un gol de taco para Rosario Central en el clásico ante Newell's. Su apodo, "Fosa", también tiene historia: nació tras una caída al foso perimetral de una cancha cuando jugaba para Estudiantes de Río Cuarto, una anécdota que lo acompaña desde sus inicios en el ascenso.
De esa manera, San Martín continúa una seguidilla de incorporaciones que ya incluyó a Jorge Juárez, Víctor Salazar, Luciano Ferreyra, Lucas Diarte, Ezequiel Parnisari, Elías López y Santiago Briñone. La intención es llegar al inicio del torneo con la mayor parte del plantel definido para que el cuerpo técnico pueda trabajar sobre una base estable durante la pretemporada.