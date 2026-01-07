San Martín de Tucumán confirmó dos nuevos refuerzos: de quiénes se trata

En una nueva noche de anuncios, San Martín de Tucumán confirmó a dos refuerzos que ya estaban en el radar en los últimos días y cuya llegada había sido anticipada por LA GACETA. Elías López y Santiago Briñone acordaron su incorporación y se sumarán al plantel que conduce Andrés Yllana.
El club confirmó ambas llegadas a través de sus redes sociales. López, defensor de 25 años proveniente de Belgrano de Córdoba, llegó a un acuerdo y se incorporará al equipo como una alternativa para reforzar el sector derecho de la defensa. Briñone, en tanto, mediocampista de 29 años con último paso por Estudiantes de Buenos Aires, firmó su contrato y vestirá la camiseta del “Santo” en la próxima temporada.
Tal como se había informado, ambos futbolistas arribaron a la provincia cerca del mediodía del martes, cumplieron con los trámites contractuales y se integraron al trabajo junto al resto del plantel. Las incorporaciones se inscriben dentro de una planificación que busca reforzar cada línea del equipo con perfiles definidos, evitando improvisaciones y apuntando a una rápida adaptación al grupo.
López cuenta con formación en clubes como River, donde debutó en Primera División, además de pasos posteriores por Godoy Cruz, Arsenal, Sarmiento y Belgrano. En San Martín aparece como una opción para consolidar un puesto clave dentro de la estructura defensiva, con aporte de recorrido, intensidad y lectura táctica, aspectos que el cuerpo técnico considera prioritarios.
Briñone, por su parte, es un volante con experiencia en el ascenso y una temporada reciente de continuidad en Estudiantes de Caseros, donde disputó 35 partidos y convirtió cuatro goles. Se trata de un mediocampista versátil, capaz de ocupar distintos roles en la mitad de la cancha, con despliegue, presión y llegada al área rival. En el armado del equipo, su perfil encaja en la búsqueda de un medio campo dinámico y sostenido en el tiempo.
Con estas dos confirmaciones, San Martín continúa una seguidilla de incorporaciones que ya incluyó a Jorge Juárez, Víctor Salazar, Luciano Ferreyra, Lucas Diarte y Ezequiel Parnisari. La intención es llegar al inicio del torneo con la mayor parte del plantel definido para que el cuerpo técnico pueda trabajar sobre una base estable durante la pretemporada.
En Bolívar y Pellegrini entienden que el margen de error es mínimo y que el armado del equipo debe responder a una idea clara. Por eso, cada movimiento del mercado busca sumar piezas que aporten presente, conocimiento de la categoría y equilibrio en todas las líneas, más allá de los nombres propios.