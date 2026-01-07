San Martín de Tucumán confirmó dos nuevos refuerzos: de quiénes se trata

Briñone, por su parte, es un volante con experiencia en el ascenso y una temporada reciente de continuidad en Estudiantes de Caseros, donde disputó 35 partidos y convirtió cuatro goles. Se trata de un mediocampista versátil, capaz de ocupar distintos roles en la mitad de la cancha, con despliegue, presión y llegada al área rival. En el armado del equipo, su perfil encaja en la búsqueda de un medio campo dinámico y sostenido en el tiempo.