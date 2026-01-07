Valentín Carboni pasó la revisión médica y será jugador de Racing

Tras completar la revisión médica, el futbolista habló y explicó los motivos que lo llevaron a elegir a Racing. “Estoy muy contento y agradecido de estar acá. Me inclinó mi sentimiento: cuando me dijeron que estaba la posibilidad de jugar en un club tan grande como Racing no lo dudé y le di para adelante”, expresó ante los medios que lo esperaron a la salida de la clínica Deragopyan.