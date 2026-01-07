Secciones
Valentín Carboni pasó la revisión médica y será jugador de Racing

El delantero llega a la "Academia" con el fin de obtener más minutos y pelear por un lugar en el Mundial 2026.

MERCADO DE PASES. El extremo, de reciente pasado en el Inter de Milán, se encuentra a un paso de sumarse a la pretemporada del conjunto de Avellaneda.
Hace 1 Hs

Racing aceleró en las últimas horas y comenzó a concretar movimientos importantes en el mercado de pases, Valentín Carboni ya se realizó la revisión médica y quedó a un paso de incorporarse al plantel que conduce Gustavo Costas.

Carboni, ahora ex jugador del Inter de Milán y una de las grandes promesas del fútbol argentino, cumplió con los estudios médicos y Racing solo debe resolver los últimos detalles administrativos para oficializar su incorporación, y se espera que esta semana firme el contrato que lo vinculará definitivamente con el club.

Tras completar la revisión médica, el futbolista habló y explicó los motivos que lo llevaron a elegir a Racing. “Estoy muy contento y agradecido de estar acá. Me inclinó mi sentimiento: cuando me dijeron que estaba la posibilidad de jugar en un club tan grande como Racing no lo dudé y le di para adelante”, expresó ante los medios que lo esperaron a la salida de la clínica Deragopyan.

Carboni apuesta a lograr rodaje en el fútbol argentino

En esa misma línea, dejó en claro qué busca en esta etapa de su carrera. “Vengo en busca de continuidad, de jugar, de tener minutos y de disfrutar”, señaló, y destacó la influencia que tuvo el contacto con la dirigencia: “Influyó mucho el llamado de Diego Milito. No esperaba que me llamaran, me llamó y eso me puso muy contento, con ganas de arrancar cuanto antes”, declaró.

FIGURA CLAVE. El llamado del presidente, con pasado en Inter, fue importante para la llegada del delantero a la institución.

Consultado sobre el rol que puede cumplir, el número de camiseta, tras la salida de Vietto quedó libre la 10, y la presión que implica llegar a Avellaneda, fue contundente. “Eso no depende de mí, no me interesa el número ni el lugar, solo dar todo dentro de la cancha. Primero dejar todo por esta institución y esta camiseta”, afirmó. 

Por otro lado, reveló que mantuvo una charla con Lautaro Martínez, surgido de la cantera del club, antes de cerrar su llegada: “Hablé, pregunté cosas, me dijo que es un gran club y me dio su apoyo”, relató.

Sobre el cierre, Carboni se definió desde lo futbolístico y marcó cuál puede ser su aporte. “Puedo aportar desequilibrio, juego, pase entre líneas y gol. Estoy a disposición del técnico y de mis compañeros para lo que me pidan. A darle con todo”, concluyó.

