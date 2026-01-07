Rusia desplegó un submarino para proteger el buque interceptado por EEUU

El Marinera es un buque petrolero que inició su recorrido bajo el nombre Bela-1 y con bandera de Guyana, tras zarpar desde Irán. Durante su persecución por parte de Estados Unidos, el barco pasó a navegar bajo bandera rusa. El buque se encuentra sancionado por el Departamento del Tesoro y, de acuerdo con reportes, navegaba en aguas remotas al sur de Islandia.